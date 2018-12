Der Hit „Save Tonight“ verschaffte ihm 1997 eine Dauerrotation in europäischen und US-amerikanischen Radiosendern. Und danach wurde es ruhig um den inzwischen 50jährigen Songwriter aus Stockholm. Die weiteren Alben, die er veröffentlichte, wurden kleine Erfolge im Heimatland Schweden, fanden aber kaum noch chartrelevante Beachtung – was Eagle-Eye Cherry in den Ohren vieler zum One-Hit-Wonder werden ließ. Das Los vieler Stars, die wie eine Wunderkerze aufleuchten, dann aber schnell verglühen.

Zu Unrecht, wenn ich mir jetzt das fünfte Studioalbum „Streets Of You“ anhöre, das Eagle-Eye nach sechs Jahren Pause aufgenommen hat. Der Sohn eines Jazztrompeters und einer Malerin – Halbbruder von Neneh Cherry („7 Seconds“) – hat seine musikalische Ader mal wieder in 13 fantastische Songs gefasst, die ganz der folkigen Straßenmusik-Schule entsprechen. „Streets Of You“ ist ein wundervolles, akustisches Album mit vielen Highlights. Große melodisch angelegte Balladen finden sich dort, meist von Gitarre begleitet.

Auslösender Schritt, es noch einmal zu probieren, war ein Aufenthalt in Nashville: „Ich war begierig danach, mit anderen Songwritern zusammen zu arbeiten. Zunächst probierte ich es in Los Angeles, doch die Stadt und ich haben einfach nicht harmoniert. Nashville hingegen habe ich von Anfang an geliebt. Die Einstellung der Leute dort ist fantastisch und die Musik fließt regelrecht durch die Adern dieser Stadt. Egal wohin man geht, überall ist Musik zu hören und jeder applaudiert Dir. Das hat mir die Lust am Spielen zurückgebracht, es war ein regelrechter Aha-Effekt.“

Das Ergebnis ist fröhliche Straßenmusik mit Folk-Touch, die einfach Spaß macht und sofort ins Ohr geht. Ich hoffe, dass wir den Künstler jetzt nicht mehr so schnell aus den Augen verlieren. Das Album ist klasse – meine Empfehlung.

Live-Daten 2019:

08.04.19 Berlin – Musik & Frieden

10.04.19 München – Strom

11.04.19 Aschaffenburg – Colos-Saal

13.04.19 Stuttgart – Im Wizemann Club

Unsere Eagle-Eye Cherry Empfehlung

1 Bewertungen Streets of You Eagle Eye Cherry, Streets of You

Pias Recordings/Play Two (Rough Trade)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 2.12.2018 um 19:48 Uhr / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API