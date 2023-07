ABC: The Lexicon Of Love

Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums von ABCs „The Lexicon Of Love“ – eines der populärsten Alben der 1980er Jahre – wird das Werk als 4LP+Blu-ray-Box-Set sowie als eigenständige Half-Speed-Remaster-LP des Originalalbums neu aufgelegt.

Die 4-LP/Blu-ray-Edition, die am 4. August erscheint, wurde von Martin Fry betreut und enthält das Abbey Road Half Speed-Remaster von Miles Showell sowie drei weitere Platten, die zum ersten Mal auf Vinyl erscheinen, darunter Live-Songs eines Konzerts von 1982 aus dem Hammersmith Odeon und eine Erstveröffentlichung des Special Remixes von „The Look Of Love“.

Die Blu-ray bietet einen neuen DOLBY ATMOS-Mix des Original-Albums des Produzenten, Songautors und Musikers Steven Wilson und erstmals auf Blu-ray den 55-minütigen Film „Mantrap“ aus dem Jahr 1983 unter der Regie von Julien Temple. In HD restauriert zeigt der James-Bond-ähnliche Thriller die Band während ihrer Tournee hinter dem damaligen Eisernen Vorhang.

Das Set befindet sich in einer Doppelklapphülle und enthält weiterhin ein neues Essay von Martin Fry und Cover Session-Fotos von Gered Mankowitz. Die Geschichte des Albums erzählt Daryl Easlea – Co-Kurator und Autor des Sets.

Nur wenige Alben definieren eine bestimmte Ära so wie „The Lexicon Of Love“. Es ist ein wegweisender Longplayer der Popkultur der 1980er Jahre. 1982 avancierten ABC mit diesem Album zu Weltstars. Das Album begründete auch die Produktionskarriere von Trevor Horn. Wie die größten Alben hat es seine Ursprünge überwunden und ist einfach da, ein sich ständig weiterentwickelndes Zeugnis seiner Verbindung von Jugend, Witz, Kreativität, Technologie, Gefühl, Masterplan und glücklichem Zufall.