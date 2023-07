ALICE COOPER mit neuer Single „White Line Frankenstein“

Alice Cooper präsentiert seine neue Single „White Line Frankenstein“ aus seinem kommenden Album „Road“, das am 25. August auf earMUSIC erscheint. Das von Bob Ezrin produzierte Album erreichte innerhalb von 24 Stunden nach der Ankündigung weltweit Top-Positionen in den Amazon-Charts.

Alice Coopers neue Single „White Line Frankenstein“ baut auf einem rockigen Riff auf, welches in den einprägsamen Refrain „They call me ‚White Line Frankenstein’“ übergeht. Gekrönt wird er von einem glühend heißen Gitarrensolo von Tom Morello, heiß genug, um den Asphalt zum Schmelzen zu bringen.

„‚White Line Frankenstein‘ ist ein Monster, das wir erschaffen haben. Es ist ein LKW-Fahrer, der schon sehr lange unterwegs ist. Er ist der König der Straße. Er wohnt nicht in einem Haus. Er lebt in seinem Truck“, sagt Alice. „In dem Song fährt dieser surreale harte Kerl sein ganzes Leben lang auf weißen Linien. Also wäre ‚White Line Frankenstein‘ sein CB-Handle. Der Song ist monströs und definitiv für die Bühne.“

Produziert von Bob Ezrin, wurde das Album mit seiner aktuellen Touring-Band geschrieben, komponiert und aufgenommen. Mit seiner Entschlossenheit und jeder Menge Gusto, schließt es den Kreis und verkörpert Alice Coopers Old School-Spirit. Es ist alles, was man sich erhofft, und noch so viel mehr. Und dieses Mal sind seine langjährigen Bandkollegen – Ryan Roxie [Gitarre], Chuck Garric [Bass], Tommy Henriksen [Gitarre], Glen Sobel [Schlagzeug] und Nita Strauss [Gitarre] – mit von der Partie.

„Auf Road wollte ich, dass die Band an der Entstehung aller Songs beteiligt ist“, sagt Alice. „Ich sehe die Jungs und Nita nur, wenn wir auf Tour sind. Ich wollte also, dass sie so tight wie bei den Live-Gigs sind, aber eben mit ganz neuem Material. Genau das war der Ansatz für diese Platte. Wenn man eine Band hat, die so fantastisch wie meine ist, sollte man auch mit ihnen angeben – und das Album ist meine Art, eben das zu tun.“