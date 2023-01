Adam Lambert singt “Holding Out For A Hero” – Kostprobe aus neuem Album

Adam Lambert hat einen weiteren Song seines kommenden Cover-Albums “High Drama” veröffentlicht, das am 24. Februar 2023 erscheint. Ende letzten Jahres teilte Lambert bereits die Songs “Ordinary World“ – eine kraftvolle, atmosphärische Balladenversion des Duran-Duran-Hits von 1993, die er kürzlich auch live in der The Jonathan Ross Show performte, sowie den Noël-Coward-Klassiker “Mad About The Boy” aus den 1930er-Jahren. Nun folgt mit dem Release von “Holding Out for a Hero”, einem Cover des Bonnie Tylers Hits aus dem Jahr 1984, der nächste beeindruckende Vorbote des Albums. Natürlich im passenden Glam-Rock-Revival.

Die Interpretation von “Holding Out for a Hero” versprüht einen Elektro-Rock-Ansatz, den Adam Lambert normalerweise auf seinen Tourneen als aktueller Frontmann von Queen verfolgt: gitarrenlastig und wie gemacht für die großen Arenen. Letztes Wochenende performte Adam Lambert den Track bereits live im Rahmen eines Silvester-Specials des britischen Fernsehsenders ITV.

Adam Lambert war schon immer bestechend gut darin, die Songs anderer Künstler:innen zu interpretieren – von seinen Anfängen bei “American Idol” über seinen Auftritt bei den Kennedy Centre Honours 2018, wo er Cher mit seiner fast zärtlichen Version ihres Megahits “Believe” zu Tränen rührte, bis hin zu seiner Rolle als aktueller Sänger von Queen.

Nun geht der Grammy-nominierte Künstler konsequent den nächsten Schritt und kündigte Mitte Dezember 2022 ein ganzes Album ausgesuchter Coversongs an. “High Drama“ erscheint am 24. Februar 2023.

Bei seinem neuen Album übernahm Adam Lambert auch die Rolle des ausführenden Produzenten, die Songs selbst wurden produziert von Tommy English (Kacy Musgraves, Carly Rae Jepsen), Andrew Wells (Halsey, OneRepublic), George Moore und Mark Crew. “High Drama“ nimmt uns mit auf eine Reise durch die moderne Musik, von Klassikern wie Ann Peebles’ “I Can’t Stand The Rain” und Bonnie Tylers “Holding Out for a Hero” bis hin zu Hits jüngeren Datums wie Billie Eilishs “Getting Older” – hier in einer Glam-inspirierten Version – und einer rockigen Interpretation von Lana Del Reys “West Coast”. Gemeinsam haben alle Songs, dass sie sich durch Adam Lamberts unvergleichliches Gesangstalent auszeichnen.