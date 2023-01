ELIF veröffentlicht das Tracklisting zum Album “Endlich tut es wieder weh”

„Endlich tut es wieder weh“ ist vor allem ein Album über Verluste und den Umgang mit ihnen. Es ist aber auch ein Album über das Vermissen, den Umgang mit Erfahrungen, Erlebnissen, Emotionen. „Wenn mir etwas Unschönes passiert, dann beginne ich zu reflektieren und nutze den Schmerz, den ich erfahren habe, um Energie zu erzeugen und an der Situation zu wachsen“, sagt ELIF.

Und das glaubt man ELIF nach diesem Album sofort. Ja, „Endlich tut es wieder weh“ ist ein Album über Schmerz. Aber eben über Schmerz als etwas Vertrautes, das schon einmal dagewesen, ja, fast zur Routine geworden ist. Schmerz als etwas, mit dem man gelernt hat umzugehen. Von dem man sich nicht mehr verletzten lässt, der einen nicht mehr in die Knie zwingt. Sondern Schmerz, den man annimmt, den man umarmt, mit dem man lebt. Jeder von uns.

Aber Elif überrascht auch abseits ihres neuen Albums immer wieder, denn so ist sie z.B. Teil der aktuellen AOK Kampagne. Für eine Kampagne mit der AOK schrieb Elif einen neuen Track. Der Track, den Elif exklusiv für die AOK geschrieben hat, trägt den Titel „Alles OK” und handelt von Freundschaft, die in schweren Zeiten ein rettender Anker ist.

Für Elif ein wichtiges Thema, das sie in ihrer Kunst verarbeitet. Zur Entstehung sagt sie: „Das Leben läuft nicht nur geradeaus und bergauf. Schwierige Phasen gehören dazu, und die meistert man am besten, wenn man nicht alleine ist. Daraus lässt sich immer etwas Positives ziehen. Dieses Gefühl, dass einfach jemand für dich da ist, ist für mich die Seele des Songs.“ Damit zahlt die Zusammenarbeit komplett auf die Kampagnenbotschaft #AllesOK ein, die jungen Leuten vermittelt: Wir sind für dich da, egal was passiert. Produziert wurde der Track vom erfolgreichen Duo Beatzarre & Djorkaeff, bekannt unter anderem durch ihre Zusammenarbeit mit renommierten Künstlern wie Sido, Cro und Capital Bra.

TRACKLISTING:

Endlich tut es wieder weh

Bomberjacke

Beifahrersitz

Roses

Mein Babe

Himmel

Lonely

Wieso ich

Weil du mich nicht geliebt hast

Wenn ich sterbe

Du hältst meine Liebe nicht aus

Weißt du wie es ist

Mensch sein feat. 1986zig

Ich denk an dich feat. PA Sports

Warum lügst du mich an

Unendlichkeit