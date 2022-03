Adam Leon veröffentlichte am 25.02.2022 seine neue Single und das offizielle Video zu „I’m not broken“. Dieser Song hat eine besondere Bedeutung für den englischen Singer-Songwriter, denn in diesem reflektiert er die Entscheidungen, die wir in unserem Leben treffen – sowohl die guten als auch die schlechten…

Für sein neues Album „Forever Young“ (VÖ im Sommer 2022) arbeitet Adam Leon mit dem Produzenten Brian Reeves. Wie zur letzten Album VÖ von „Picture Perfect“ arbeiten sie auch diesmal mit bekannten Musikern wie Tim Pearce (Gitarrist bei Bon Jovi, Madonna, Goo Goo Dolls, Tina Turner), David Marotta (Bassist bei Phil Collins, Neil Diamond, B. B. King) und Phil Symonds (Bassist bei Jessie J).

Adam Leon ist begeistert vom gesamten Team: „Es war eine wahre Freude, dass so tolle Weltklasse-Produzenten und Musiker am ‘Forever Young’-Album mitgearbeitet haben“. Die Songs sind alle verschieden: Manche sind traurig oder verletzlich, manche sind fröhlich und vermitteln Partystimmung, aber alle sind mit viel Liebe entstanden.