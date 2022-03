Vor zehn Tagen entschied das Publikum beim deutschen Vorentscheid des ESC, wer im Mai beim großen Finale in Italien antreten wird. Und das Ergebnis war deutlich: Mit einer charismatischen Performance seiner aktuellen Single „Rockstars“ gewann Malik Harris das spannende Voting und wird sein musikalisches Können nun beim Finale unter Beweis stellen. Der Multiinstrumentalist begleitete sich auf der Bühne selbst an Klavier und Gitarre, spielt außerdem noch Schlagzeug und Bassgitarre. Mit Malik Harris stellen Better Now Records (Electrola/UMG) in diesem Jahr den deutschen ESC-Kandidaten. Gewählt haben ausschließlich Radio-Zuhörer und TV-Publikum per Online-Voting, Anruf und SMS. Insgesamt verfolgten über 4,3 Millionen Zuschauer die Show auf den Sendern der ARD live.

Für Malik Harris ist der ESC ein weiterer Meilenstein in seiner Karriere. Der Sänger, Rapper, Songwriter und Musiker feierte 2018 sein Debüt, hat mittlerweile über 33 Millionen Streams generiert und war der Amazon Music Breakthrough Artist 2021. Seine Songs, eine Mischung aus Pop, Rap, Folk, Rock und elektronischer Musik, erobern regelmäßig die Radio-Playlisten und Airplay-Charts. Über seinen Sieger-Song „Rockstars“ sagt Malik Harris: “Rockstars” soll in einer schwierigen Zeit einen Hoffnungsschimmer bieten und zeigen, dass alle im selben Boot sitzen.“

Jörg Hellwig (Managing Director Electrola): „Gratulation an Malik! Sein sehr authentischer Song und sein sympathisches Auftreten haben Malik zu diesem tollen Erfolg verholfen. Wir sind sehr froh, mit diesem außergewöhnlich talentierten Künstler zusammenzuarbeiten. Durch die Pandemie sind Malik gleich zu Beginn seiner Karriere viel Möglichkeiten verstellt geblieben. Große Festivals, zu denen er eingeladen war, konnten nicht stattfinden. Deshalb freuen wir uns für und mit ihm, dass in Turin ihm jetzt eine große Bühne geboten wird.“

Leonard Prasuhn (Senior Manager A&R Better Now Records / Electrola): „Als wir bei Better Now das erste Mal mit Malik Harris 2019 zusammengearbeitet haben war die Vision klar – Malik gehört auf die große internationale Bühne. Die Teilnahme am ESC ist ein Meilenstein in seiner Karriere. Wir freuen uns darüber, mit Ihm nach Turin zu fahren und Malik endlich auf der großen internationalen Bühne zu präsentieren! Respekt an Malik & sein ganzes Team welches sich mit Leidenschaft Tag für Tag für den Erfolg von Malik einsetzt, und Danke an alle Partner und das Publikum, die die Teilnahme überhaupt erst möglich gemacht haben.“