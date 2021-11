Audiophiles Album “underwater calling” mit Songs von Nelson und Waits

Aglaja Camphausen und Thomas Falke haben mit „underwater calling“ ein Album geschaffen, das eine völlig selbständige musikalische Sprache spricht. Die Reduktion der Besetzung auf Stimme, Kontrabass und Cello bietet viel Raum für musikalisches Empfinden und zeigt die Quintessenz der Songs. Vielleicht könnte man es als Kammer-Folk-Jazz-Pop bezeichnen. So berühren beispielsweise ihre Interpretationen des Tom Waits Songs „All The World Is Green“, Willie Nelsons „I Never Cared For You“ oder Tim Hardins „If I Were A Carpenter“, die auf das Wesentliche konzentriert sind. Aglaja Camphausen, die Vioncello und Gesang studierte, ist ebenfalls wie der Kontrabassist Thomas Falke klassisch ausgebildet, jedoch von den unterschiedlichsten musikalischen Genres beeinflusst worden. Die Songs wurden als homogenes Gesamtwerk aufgenommen.

„underwater calling“ erscheint bei Meyer Records in der Reihe „Kitchen Recording Series“ am 14. Januar 2022 als Vinyl, CD und digitaler Download.