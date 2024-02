ALESSANDRA veröffentlicht ihre Debüt-EP

Der norwegische Nachwuchsstar Alessandra veröffentlicht am 16. Februar mit gerade einmal 21 Jahren seine Debüt-EP „The Best Year Of My Life“. Die Popsensation entfaltet ihr Talent mit einem Sound, der an Zara Larsson, Olivia Rodrigo und Sigrid erinnert. Die EP enthält nicht nur Alessandras bereits veröffentlichte Hits, sondern auch zwei neue Singles: das elektrisierende „Best Year Of My Life“ und das gefühlvolle „Mamma I’m Sorry“.

Alessandras kometenhafter Aufstieg ist geradezu sensationell. Von der Eroberung der Bühne beim Eurovision Song Contest 2023 bis hin zu einer fast ausverkauften Tournee, während sie die Höhen und Tiefen des Ruhms durchlebte und mit neuen Schwärmereien und Herzschmerz jonglierte.

Mitten in der Planung ihrer ersten Tournee wurde das Jahr 2023 zu einem entscheidenden Kapitel, ein Traum, der durch eine Achterbahn der Gefühle und Selbstfindung verwirklicht wurde.

“The Best Year Of My Life“ ist die EP, die alles zusammenfasst, eine musikalische Chronik von Alessandras unglaublicher Reise. Neben der Musik hat Alessandra ein beeindruckendes visuelles Universum geschaffen – ein Konzept für ein Schuljahrbuch, das die verschiedenen Persönlichkeiten, Erfahrungen und Emotionen, die sie erlebt hat, einfängt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Alessandra teilt ihre Gedanken zur EP mit und sagt: „Überraschung! In ‚The Best Year Of My Life‘ geht es um das beste Jahr meines Lebens! In diesem Jahr hat meine Karriere begonnen, ich habe viele neue Leute kennengelernt, ich habe mich mit meinen fantastischen Fans zusammengetan und ich habe angefangen, meinen Traum zu leben. 2023 war das überraschendste Jahr in meinem Leben! Ich habe geweint, ich habe gelacht, ich habe Freude und Angst, Liebe und Kummer, Freiheit und Angst vor dem Verlust der Freiheit empfunden. Ich bin dankbar für all diese Gefühle. Diese Gefühle haben mich in nur einem Jahr so viel gelehrt.“

Die EP umspannt das Spektrum der Emotionen, die Alessandra erlebt hat, vom ermutigenden Eurovisions-Hit „Queen of Kings“ über ihre Debüt-Ballade „Heavy“ und das dynamische „Pretty Devil“ bis hin zum gefühlvollen „Mamma I’m Sorry“.

Alessandras erste Tournee erstreckt sich über 20 Städte im Vereinigten Königreich und in Europa, und die Nachfrage nach Tickets spricht für sich. Mit bereits über 10.000 verkauften Tickets (und komplett ausverkauften Konzerten in London, Helsinki, Amsterdam, Mailand, Madrid, Zürich und Antwerpen) begann die Tournee am 23. Januar in Estland.

„The Best Year Of My Life“ Tracklist:

1. Best Year Of My Life

2. Narcissist

3. Pretty Devil

4. Mamma I’m Sorry

5. Bad Bitch

6. Heavy

7. Queen Of Kings