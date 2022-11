Angelo Kelly & Family veröffentlichen ihr finales Album

Angelo Kelly & Family haben die Menschen zehn jahrelang mit ihrer Musik berührt und gemeinsam Unglaubliches erreicht. Kira und Angelo wussten als Eltern aber schon von Anfang an, dass es die Familienband so nicht immer geben würde, da die Kinder auch groß werden und ihre eigenen Wege im Leben gehen müssen. Die Familie beschloss am Ende der „Irish Summer“ Tour 2022 das Kapitel „Angelo Kelly & Family“ mit dieser Tour zu schließen.

So wurden die letzten Konzerte sehr emotional für alle, aber auch etwas ganz Besonderes. Zum Glück wurde das Konzert in Bochum am 03.09.2022 mit einer tollen Video-, Licht- und Tonproduktion aufgezeichnet und somit konnte die letzte Show dieser besonderen Familie für immer festgehalten werden.

Dieses ganz besondere Live Konzert erscheint als “The Last Show” (Album-VÖ: 16.12.22) in drei verschiedenen Variationen. Mit der Standard CD Edition bekommt Ihr alle 23 Songs und ein 12 seitiges Booklet. Die Deluxe Edition beinhaltet die CD, aber auch das Konzert in voller Länge als DVD und das mit einem 16 seitigen Booklet im edlen Digipack.

Für alle, die etwas ganz Besonderes haben wollen, gibt es die Limited Premium Edition als hochwertigen Bildband, inklusive CD, DVD und auch Blu-Ray. Mit mehr als 130 Fotos von der gesamten „Irish Summer” Tour 2022 ist diese Edition ein ‘must have’ für alle die „Angelo Kelly & Family“ über die Jahre in ihr Herz geschlossen haben.

„The Last Show“ – Ein emotionales und unvergessliches Konzert von einer ganz besonderen Familienband!