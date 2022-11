Annie Chops veröffentlicht mit “1 durch 2” ihre erste Single auf Deutsch

„1 durch 2, was soll das sein? – Ein Bruch, der nie verheilt“ – erstmalig singt Annie Chops auf Deutsch und schafft es direkt, ihre Gefühle so eindringlich wie nie zu zeigen:

Im ersten Track ihrer kommenden EP verarbeitet Annie die Trennung von ihrem langjährigen Lebenspartner. Sie beschreibt darin den härtesten Punkt dieser Trennung: Den Moment, als die beiden ehemaligen Partners in Crime sich ein letztes Mal in der gemeinsamen Wohnung eingeschlossen haben, um das Unzertrennliche zu trennen.

Mit jedem Gegenstand, den sie unter sich aufteilen und in Umzugskartons verpacken, wird Stück für Stück die gemeinsame Geschichte, alle Erinnerungen und alles, was sie jemals verbunden hat, entzweit, um aus einem gemeinsamen Leben wieder zwei getrennte zu machen.Ihrer kraftvollen Stimme gibt Annie Chops in „1 durch 2“ eine verletzliche Note und verleitet uns dazu, in diesem bittersüßen Gefühl einer vergangenen Liebe zu schwelgen.Geschrieben wurde der Track mit Michael & Stefan Heinrich von KLAN. Produziert von Tim Morten Uhlenbrock (Alice Merton, Elif, Moglii).

Für Aufsehen sorgte Annie durch ein virales Video aus der Frankfurter S-Bahn: ihre Liveversion des Prince-Klassikers „Kiss“ begeisterte Millionen Menschen auf der ganzen Welt und zaubert jedem noch so griesgrämigen Zeitgenossen ein Lächeln auf die Lippen, denn die Energie und Spielfreude dieser jungen Frau ist höchstgradig ansteckend. Das bewies sie auch schon auf Supporttouren für Künstler wie Arrested Development oder James Lidell sowie ihrer eigenen Headline-Tour, auf Festivals und in TV-Shows. Damals trug sie noch den Künstlernamen Kiddo Kat, doch Annie ist erwachsen geworden.

In ihrer Musik vermischt die Berlinerin Elemente aus RnB, Soul, Hip Hop und Pop zu einem aufregend modernen Spielfeld aus fetten Beats, überraschenden Wendungen und großen Popmelodien. Garniert von einer unverschämt souligen Stimme, deren rauher Charme direkt unter die Haut geht, zelebriert Annie Chops mit jeder gespielten Note und mit jedem gesungenen Wort ihre Selbstbestimmung.

Die Freiheit, die sie sich erspielt hat, ist ein Zeichen für alle jungen Musikerinnen sich nicht zu verstecken, sondern sich selbstbewusst in die erste Reihe zu stellen. Egal, ob als Straßenmusikerin oder auf den Bühnen der Clubs – Annie ist nicht gefällig und zurückhaltend, sondern offen, stolz und humorvoll. Sie kämpft sich seit Jahren durch ein männlich dominiertes Feld – sowohl als Live-Gitarristin für andere Künstler als auch Solo mit ihrer Loop-Station oder mit ganzer Band im Rücken und hat dabei stets ein breites Grinsen im Gesicht.