LINA neue Single “Schön genug” / Album erscheint im Februar

LINA ist auf der Reise zur erwachsenen Künstlerin. Sie ist unterwegs, irgendwo da draußen auf der Strecke zwischen zwei Stationen und hat sich entschieden, ihren Ängsten in die Augen zu sehen.

Nachdem Gewinn eines Musikwettbewerbs beim KIKA mit 15 und den folgenden Jahren als Musikerin und preisgekrönte Kinoschauspielerin möchte sie jetzt, mit 25, das Spotlight auch auf die düsteren Ecken richten und alle Facetten ihrer Persönlichkeit zeigen.

Eines der inneren Monster, mit denen sich auch ihr kommendes Album, das im Februar 2023 erscheint, auseinandersetzt, ist das Thema Selbstakzeptanz.

Stellvertretend für eine ganze Generation gibt LINA auf ihrer neuen Single SCHÖN GENUG mit bestürzender Direktheit zu, dass sie mit sich kämpft: „Wer mich kennt, weiß, dass das schon immer ein prägendes Ding bei mir war. Das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wo ist der Punkt, an dem man ‚Nein‘ sagt und zu sich steht? Früher habe ich versucht, Probleme mit einer Leichtigkeit zu überspielen, die gar nicht mehr wirklich in mir wohnte. Wenn man älter wird, verändert sich die Sichtweise und man beginnt zu verstehen, dass die Batterie leerläuft, wenn man sich nicht vernünftig um sich kümmert.“

Wie an vielen Stellen auf 24/1, ihrem bereits vierten Album, unterstreicht LINA ihre Message mit einem Arrangement, das aufs Wesentliche reduziert ist. Mehr als ruhiges Gitarrenpicking, samtene Backings und kristallklare, beinahe gesprochene Vocals sind nicht nötig, um klarzumachen, dass das hier die ungeschönte Wahrheit ist: „Ich möchte Vorbild sein, indem ich ehrlich bin. Mir hilft es, wenn ich mich durch Songs verstanden und aufgehoben fühle.

In den sozialen Medien wird alles durch Filter geschickt, Musik ist meine Chance, ich selbst zu sein – oder mich zumindest auf die Suche danach zu machen.“ Hinter transparentem, leichtfüßigem Sound ist SCHÖN GENUG ein knallharter Blick in den Spiegel. Nicht nur, weil man ihn so von LINA vielleicht nicht erwartet hätte, sondern auch weil unter dem Diktat von Instagram und Co. ihre Abgründe vermutlich auch unsere sind.

SCHÖN GENUG ist die dritte Single aus LINAs kommendem Album “24/1”, das am 24. Februar 2023 erscheint.

TOUR 2023

14-04-23 __ Hannover // Capitol

15-04-23 __ Hamburg // Fabrik

16-04-23 __ Berlin // Metropol

18-04-23 __ Dresden // Alter Schlachthof

21-04-23 __ München // Tonhalle

22-04-23 __ Wien // Simm City

24-04-23 __ Zürich // Volkshaus

25-04-23 __ Stuttgart // LKA Longhorn

26-04-23 __ Frankfurt // Zoom

29-04-23 __ Köln // E-Werk