ANNIHILATOR sind die erfolgreichste kanadische Band innerhalb ihres Genres und haben bereits mehr als drei Millionen Alben weltweit verkauft. ANNIHILATORs Aushängeschild und Gesicht ist seit Jahren Gründungsmitglied Jeff Waters. Die Band hat bereits 17 Studioalben und zahlreiche Live-CDs veröffentlicht, dazu Dokumentarfilme, Akustik-Sessions, Compilations und DVDs. Jeff Waters ist Gitarrist, Sänger, Studiobassist und Songschreiber von Annihilator, sowie Studiobesitzer, Produzent, Toningenieur und Mix & Mastering Engineer. Annihilator stehen seit Jahren für sensationelle Live-Shows, zahlreiche Tourneen und puren, ehrlichen Heavy Metal-meets-Thrash Metal-Sound.

Die Fans haben jahrelang gewartet und jetzt ist es endlich soweit: der begehrte und bisher nicht erhältliche Annihilator-Backkatalog erhält eine Reihe von exklusiven Reissues über earMUSIC. Insgesamt werden circa 18 Alben über die nächsten Jahre erscheinen, inclusive der 2007er Version des Albums “METAL”.

Jetzt fällt mit “METAL II” der Startschuss für diese umfangreiche Katalogkampagne mit Sonderformaten, Bonusmaterial und exklusiven, bisher unveröffentlichten Tracks. METAL II wurde auf eindrucksvolle Weise neu aufgenommen, mit keinem Geringeren als Dave Lombardo (Dead Cross, ex-Slayer) am Schlagzeug und mit neuem Gesang von Stu Block (Into Eternity).

Für das Mixing hat Waters den legendären Mike Fraser (AC/DC, Van Halen) beauftragt und das Re-mastering kommt von Maor Appelbaum. Die Liste an Gästen ist lang und beeindruckt mit Bandmitgliedern von Lamb Of God, Arch Enemy, Children Of Bodom, Nevermore, In Flames, Trivium, Danko Jones, Anvil, The Haunted und Lynam: eine große Metal-Party!

Als man Jeff fragte: “Welches Album würdest du nochmal neu aufnehmen, wenn du könntest, und warum?” antwortete er ohne zu zögern: “Metal”. Herausgekommen ist 2021 das Album “METAL II” mit allen originalen Gästen von 2007 und Jeff Waters am Steuer. “Mike Fraser (AC/DC, Van Halen) ist einer der besten Toningenieure und Mixer auf diesem Planeten, deshalb war er meine erste Wahl für dieses Album. Es war eine Herausforderung, weil Mike nicht einfach ein neues Album machen sollte, sondern ein großes Chaos an Songs mit über 14 Künstlern, die 2006 und 2021 aufgenommen wurden, gemixt hat. Danach habe ich ihm versprochen, noch ein weiteres Album von Grund auf mit ihm zu kreieren.”

Waters bemerkt: “Obwohl Alixe Laihos Performances auf “Downright Dominate” und dem Van Halen Song “Romeo Delight” schon vor einer Weile aufgenommen wurden, machten Stu und Dave diese Songs zu einem passenden Tribut für diese zwei gefallenen Gitarrenlegenden. Rest In Peace, Ed und Alexi.”

Die Veröffentlichung von Annihilators “METAL II” ist dem Gedenken an Eddie Van Halen und Alexi Laiho gewidmet.