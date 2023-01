BENNY SINGS kündigt neues Album mit KENNY BEATS an

Nach den Singles “The Only One” und “The World” kündigt Benny Sings mit seiner neuen Single das gleichnamige, neue Album “Young Hearts” für den 24. März 2023 via Stones Throw Records an.

Zwar ist “Young Hearts” bereits Bennys achtes Album, allerdings hat er erstmals mit einem Produzenten das gesamte Album aufgenommen. Niemand geringeres als: Kenny Beats.

Außerdem gibt es ab sofort einen Trailer, in dem Benny Sings und Kenny Beats durch Amsterdam spazieren und sich über Musik und das Leben unterhalten.

Die Zusammenarbeit begann mit einer Direct Message von Kenny, die zu einem Telefonat zwischen den beiden führte. Benny fühlte sich auf Anhieb wohl. “Kenny is so honest that he’s not scared to brag”, sagt er. Benny erklärte, dass er eine Platte machen wollte, die größer klang als alles, was er bisher gemacht hatte. “I can give you that extra slap”, antwortete Kenny ohne zu zögern.

Kenny ist die Naturgewalt hinter einer Vielzahl von Veröffentlichungen von Vince Staples und Freddie Gibbs bis hin zu Remi Wolf und Denzel Curry und erhielt kürzlich eine Grammy-Nominierung für seine Arbeit mit IDLES. Es macht Sinn, dass der produktive und genre-agnostische Produzent in Benny einen verwandten Geist findet, der eine Reihe von Stilen von West Coast AOR bis 70er Jahre R&B und Hip-Hop für seinen charakteristischen Sound nutzt. Sie nahmen das Album in Los Angeles und London auf.

Über “Young Hearts” sagt Benny:

“‘Young Hearts’ is one of my favorite songs on the album. Kenny started producing and added Remi Wolf in the chorus. This song is one of the rare occasions where I’m singing in third person, which I really love. It’s about two young people getting addicted to crack – not autobiographical.”