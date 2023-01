OTRA – Geschwisterduo mit neuer Single

Nachdem das Geschwister-Duo OTRA aus Kalifornien im letzten Jahr mit “Repercussion Concussion” ihr Debüt-Album “I’m Not That Way” angekündigt haben, erscheint jetzt mit “Dream Machine” bereits der zweite Vorbote.

Kara sagt zu “Dream Machine”: “This song was created in a late night fever dream at home in Pacifica, where Laura cathartically wailed the chorus – revelling in a dream where people see everything she has to give. But then the dream machine alarm clock wakes her up to the sobering reality that she is not magnificently bold and creative but frustrated and burnt out.”

Das Album wurde in ihrem Haus im nebligen Pacifica, Kalifornien, aufgenommen und dokumentiert ihre Reise, auf der Otra lernen, sich selbst klarer zu sehen und außerhalb von Erwartungen zu existieren. Während Kara (33) und Laura (27) über ihren Zweck und ihr Selbstverständnis nachdenken, suchen die Tracks nach ihrer eigenen klanglichen Identität – und wandern dabei unberechenbar durch ein Nebelfest aus hypnagogischen Synthies, chaotischen Klarinetten, eindringlichen Gesangsstapeln, knackigen Gitarren und polyrhythmischer Erde.

“I’m Not That Way” erscheint via Thirty Something Records digital am 10.02.2023 und auf Vinyl am 05.05.2023.