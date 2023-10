Bernd Begemann & Die Befreiung: „Gemäßigt ist das neue Radikal“

„Es ist jetzt nämlich so: die Spießer haben Punkrock Feeling geschnuppert und können nicht damit umgehen. Deshalb wählen sie Nazis und leugnen globale Epidemien.“

Bernd Begemann & die Befreiung finden, dass wir dagegen halten müssen. Oder wie der kleine Junge in Terminator 2 so treffend sagt: „Lass uns doch jetzt mal bitte wieder etwas konstruktiv werden, Mama.“ Oder wie dieser neue Song selbst sagt: „Verbesserung kommt langsam/Schritt für Schritt/ich weiß, das klingt lahm/aber mach doch mit. Gemäßigt ist das neue Radikal.“

„Gemäßigt ist das neue Radikal“ ist die zweite Single vom kommenden neuen Album „Milieu“, welches im Frühjahr 2024 veröffentlicht wird.

Irgendwann im Jahr 2003 machte sich Bernd auf die Suche nach einer neuen Band. Die neue Band sollte nicht die 4. Auflage der „Antwort“ sein, sondern etwas völlig Neues. Entsprechend musste auch ein neuer Name her. Nach einigem hin und her stand im März 2004 Line-Up und neuer Name: Bernd Begemann & die Befreiung

Seither sind die vier Musiker zu einer echten Band verschmolzen. Von Anfang an waren Achim Erz (Drums), Ben Schadow (Bass) und Kai Dohrenkamp (Keyboard) mehr als nur eine Begleit-Combo: Bei jedem Auftritt befreien sie Bernds Lieder aufs Neue.

Während Bernds Solo-Konzerte legendär für ihre Geschichten und Geschichtchen sind, in die sich der Sänger und Gitarrist immer wieder neu verstrickt, bis man fast vergessen hat, dass man eigentlich gerade in der Mitte eines Liedes steckt, sind die Auftritte mit der Band echte Rock-Konzerte: Es darf getanzt werden!

Er gibt ca. 100 Konzerte im Jahr und jedes einzelne davon dauert mindestens drei Stunden aber es wird euch unendlich viel länger vorkommen. Anschließend verteilt er gratis Autogrammkarten von sich selbst und unterschreibt sie mit Lackstiften in den Farben Silber, Gold und Kupfer.

