Siggi Schwarz: „50 Years Of Rock’n’Roll – Live & Rare“

Zu seinem 50-jährigen Bühnenjubiläum 2023 veröffentlicht die deutsche Gitarren-Legende Siggi Schwarz ein neues 3CD-Album mit dem Titel „50 Years Of Rock’n’Roll – Live & Rare“. Das Set bietet ein Staraufgebot an beteiligten Musikern und viele unveröffentlichte Live- und Studioaufnahmen. Es sind einzigartige und rare Mitschnitte von besonderen Konzerten. So zum Beispiel Konzertausschnitte mit seiner Band und Ex-Manfred Mann’s Earth Band-Sänger Chris Thompson vom Sommer 2005, von einem Auftritt mit dem Ex-Climax Blues Band-Gitarristen Pete Haycock, im Vorprogramm von „ZZ Top“ im Sommer 2009 und von Clubkonzerten mit Ex-Peter Maffay-, Frumpy- und Atlantis-Gitarristen Frank Diez von 2003 bzw. 2019, sowie von einem Gig mit dem Ex-Scorpions- und UFO-Gitarristen Michael Schenker von 2004.

Weiterhin bietet das Set unveröffentlichte Studioaufnahmen mit Chris Thompson und Schlagzeug-Legende Pete York (Ex-Spencer Davis Group) von 2008 und weiteres Material zusammen mit den Toto-Musikern Bobby Kimball und Steve Lukather, dem Ex-„Smokie“ Sänger Chris Norman, dem Ex-Tina Turner Gitarristen Laurie Wisefield, dem Gitarristen Geoff Whitehorn (Procol Harum), dem Ex-Whitesnake- und Gary Moore-Bassisten Neil Murray und „Lake“-Gitarrist Alex Conti – sowie weiteren großartigen Musikern. Die insgesamt 43 Titel mit nahezu vier Stunden Musik präsentieren großartige Interpretationen von Klassikern wie zum Beispiel „Blinded By The Light“, „Tobacco Road“, „Woodstock“, „All Along The Watchtower“, „Mighty Quinn“, „Wishing Well“, „Ain´t No Sunshine“, „Doctor, Doctor“ oder „Can´t Get Enough“.

Von Siggi Schwarz wurden fünfzehn Alben mit seiner Musik und mehrere Compilations veröffentlicht. Er wirkte als Gitarrist auf über fünfzig weiteren Tonträgern mit und war als Produzent an mehr als dreißig Veröffentlichungen beteiligt. Mit seinem Symphonic-Rock-Projekt „Milestones of Rock – Rock meets Classic“ veröffentlichte er zwei Alben mit seinen eigenen Arrangements und spielte seit 2015 über 50 Konzerte mit unterschiedlichen Sinfonikern und Philharmonie Orchestern.

Als Produzent und Gitarrist von Gitarrenlegende Michael Schenker (ex Scorpions, UFO, MSG), Chris Thompson (ex Manfred Mann’s Earthband), Chris Norman (ex Smokie), Bobby Kimball (The Voice Of TOTO), Serienfilmschauspieler und Sänger Wolfgang Fierek, Andreas Kümmert (The Voice of Germany) feierte Siggi Schwarz internationale Charts-Erfolge.

2023 veröffentlichte Siggi Schwarz auch seine Autobiographie mit dem Titel „Rock’n’Roll Road“ mit vielen spannenden Geschichten aus seinem Leben und seinen Tätigkeiten als Gitarrist, Musik-Produzent, weltweit bekannter Gitarren-Spezialist, Gitarren-Verstärker-Hersteller, Konzertveranstalter und Freund vieler Rockstars.

Der Komponist Franz Schubert (1797 – 1828) war übrigens der Ur-Ur-Ur-Großonkel von Siggi Schwarz.

DISC 1 (all Songs unreleased)

1 With A Little Help From My Friends

2 Summertime Blues

3 Black Magic Woman

4 Freedom

5 Tobacco Road

6 For You

7 Davy’s On The Road Again

8 Mighty Quinn

9 Blinded By The Light

10 You’re The Voice

11 Woodstock

12 I Can’t Stand The Rain

13 Fire

Total: 79:42

DISC 2 (all Songs unreleased)

1 Roadhouse Blues

2 Love Sneakin’ Up On You

3 Messin’ With The Kid

4 I Just Wanna Make Love To You

5 Born Under A Bad Sign

6 I’m Toredown

7 So Many Roads

8 Dust My Broom

9 Rocky Mountain Way

10 Ain’t No Sunshine

11 How Many

12 Just A Dream

13 Junior’s Wailing

Total: 76:49

DISC 3

1 Good Times Rock’n’Roller

2 Good Times

3 Let The Good Times Roll

4 Good Times

5 Good Times

6 Hold On I’m Coming

7 Mustang Sally

8 House Of The Rising Sun

9 All Along The Watchtower

10 Purple Haze

11 Parisienne Walkways

12 Can’t Get Enough

13 Wishing Well

14 Too Hot To Handle

15 Only You Can Rock Me

16 Doctor, Doctor

17 Rock Bottom

Total: 77:31