U2 veröffentlichen neue Single “Atomic City” und Ltd Edition von „Zooropa“

Mit ihrem brandneuen Track “Atomic City“ feiern U2 den magnetischen Zeitgeist des Post-Punk der 70er Jahre. Aufgenommen wurde die Single in Los Angeles und erscheint passend vor den anstehenden Terminen der Band im Sphere in Las Vegas, wo sie ihr bahnbrechendes Album “Achtung Baby“ aus dem Jahr 1991 feiern.

“Atomic City“ bezieht sich nämlich auf die Stadt Vegas und beinhaltet neben dem cleveren Spitznahmen auch eine Anspielung auf Blondie, deren bahnbrechende Arbeit die Band inspirierte und beeinflusste. Der Frontmann Bono selbst sagt über die Single: “Es ist ein Liebeslied an unser Publikum: ‘where you are is where I’ll be’“.

Das dazugehörige Musikvideo wurde unter der Regie von Ben Kutchins gedreht und zeigt U2s nächtlichen Überraschungsauftritt des Songs in Downtown Las Vegas letzter Woche.

Entdecke hier das Video zu “Atomic City“:

Unglaubliche 30 Jahre ist es schon her, dass U2 ihr wegweisendes Album “Zooropa” herausgebracht haben. Am 06. Juli 1993 veröffentlichte die irische Rockband ihr achtes Studioalbum, das sie innerhalb von nur sechs Wochen komplett aufgenommen und damit das schnellste Album aller Zeiten produziert haben. Im Juli erschien die Neuauflage des Songs “Lemon”, den Frontmann Bono für seine verstorbene Mutter geschrieben hat. Sie hatte oft ein lemonengelbes Kleid an, eine Erinnerung, die ihm im Gedächtnis blieb und Bono zum Text von “Lemon” inspirierte.

Zudem wird im Oktober die Neuauflage ihres grammygekrönten Albums auf farbigem Vinyl erscheinen. Die 30TH Anniversary Version von “Zooropa” ist mit den original Albumtracks in der Remaster-Version bestückst und enthält exklusives Bonusmaterial wie zusätzliche Mixe und tolle Fotos von U2. Das Ganze wird auf zwei wunderschönen Gelb-transparenten LPs erscheinen und kann ab sofort hier vorbestellt werden – Happy Anniversary, U2!