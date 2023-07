BIRDY: Das Album „Portraits“ erscheint am 14. Juli

„Portraits“ ist ein neues Kapitel und ein selbstbewusster Richtungswechsel für eine Künstlerin, die seit der Veröffentlichung ihres Debütalbums unglaublich viel erreicht hat. Mit gerade einmal 26 Jahren hat sich Birdy als eine der führenden britischen Künstlerinnen etabliert. Zu ihren Erfolgen zählen drei Top-5-Alben und eine Vielzahl von Platin- und Goldschallplatten, mit denen sie weltweit über 8 Millionen Platten verkauft hat. Ob sie nun in Soundtracks für Blockbuster wie Pixar, Netflix und Amazon mitwirkt, mit wegweisenden Künstler:innen aus verschiedenen Musikgenres zusammenarbeitet oder eine ganze Generation mit dem viralen Tik Tok-Sound motiviert – Birdy findet immer wieder neue Wege, um ein neues Publikum anzusprechen.

Auf den Streaming-Diensten hat Birdys engagierte Fangemeinde die 5-Milliarden-Marke an Streams überschritten und hat insgesamt über 18 Millionen Follower:innen auf allen Diensten. Auch live auf der Bühne ist sie ein wahrer Anziehungspunkt. Davon können sich ihre Fans in Kürze erneut selbst überzeugen. Ihre vielschichtigen Bühnenproduktionen haben dazu geführt, dass sie drei aufeinanderfolgende Abende im Sydney Opera House ausverkauft hat, im Londoner Eventim Apollo einst an zwei Abenden vor mehr als 10.000 Menschen spielte und weltweit diverse Tourneen absolvierte. Darüber hinaus war sie Headliner bei zahlreichen Festivals in Europa und Asien, trat beim Glastonbury Festival auf und wurde für den BRIT und den Grammy nominiert.