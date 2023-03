Blackfield mit “An Accident Of Stars: 2004 – 2017”

Kscope freuen sich, die Zusammenstellung „Blackfield: An Accident Of Stars: 2004 – 2017“ zu präsentieren, eine Sammlung der Arbeiten der Band von 2004 bis 2017, die zum ersten Mal gemeinsam veröffentlicht werden. Untergebracht sind die Silberlinge in einem Deluxe-Bookset, das ein 64seitigea Buch mit Liner Notes von Anil Prasad enthält. Es beschreibt die Anfänge und das Innenleben von Blackfields Reise – dokumentiert durch Interviews und seltene Fotos mit Steven und Aviv. Diese Sonderedition wird es nur in einer limitierten Auflage geben.

Aviv Geffen, einer der erfolgreichsten Musiker Israels, und Steven Wilson, Frontmann von Porcupine Tree und Solokünstler der Extraklasse, haben beide eine treue globale Anhängerschaft aufgebaut. Durch die Zusammenarbeit als Blackfield haben sie einen einzigartigen Sound kultiviert, der die besten Elemente beider Künstler zusammenbringt, um etwas völlig Einzigartiges zu schaffen, das dennoch sofort identifizierbar ist.

Aviv Geffen sagt dazu: „Steven und ich verbinden uns über Kunst, Politik und das Leben im Allgemeinen. Wir wechseln stets zwischen unseren Ideen hin und her, wenn wir zusammen sind. Deshalb funktioniert unsere Partnerschaft so gut. Man spürt die Liebe in Blackfield.“

Ergänzend zu den Alben gibt es eine neu produzierte Blu-ray mit „Blackfield“, „Blackfield II“ und „Welcome To My DNA“ im 24-Bit-44,1-kHz-Format, „Blackfield IV“ und „Blackfield V“ in 5.1 Surround Sound und High Resolution 24 -bit Stereo. Die Promo-Videos der Band aus dieser Zeit sind ebenfalls enthalten wie der Konzertfilm “Live in N.Y” von 2007. Die Box erscheint am 31. März 2023!

Inhalt der sieben Scheiben: