Franzi Harmsen zusammen mit Anstandslos & Durchgeknallt

Manchmal reicht eine einzige Nachricht einer ganz bestimmten Person, um wieder gute Laune zu bekommen. Dann ist es auch egal, ob der Späti um die Ecke oder der rote Teppich auf dem Programm steht. Weil man mit dem perfekten Gegenüber schlichtweg überall hingehen würde. Dann gilt es, dieses Glück festzuhalten und sich bewusst zu machen, das große Los gezogen zu haben. Indem man all diese Gefühle am liebsten ganz laut in die Welt hinausschreien würde. Genau das macht Singer-Songwriterin Franzi Harmsen, die mit ihrer neuen Single „Glücklichster Mensch“ zusammen mit Anstandslos & Durchgeknallt daran erinnert, wie großartig und wunderbar die Liebe ist.

Tiefgründige Lyrics gepaart mit tanzbaren Beats – für diesen mitreißenden Mix steht Franzi Harmsen seit Anbeginn ihrer Karriere. Nun hebt sie ihren musikalischen Signature-Stil auf ein neues Level, denn „Glücklichster Mensch“ ist eine Dance-Hymne, die nur so nach Festivalstimmung und durchtanzten Nächten schreit. Verantwortlich für diesen besonderen Coup zeichnet das DJ-Duo Anstandslos & Durchgeknallt das bereits stimmungsgeladene Remixe für Top-Acts wie Helene Fischer, Kerstin Ott oder die Backstreet Boys produziert hat. Im Zusammenspiel mit Franzi Harmsens einzigartiger Stimme ist ein Track entstanden, der emotionale Lyrics mit Dance-Vibes paart und beweist, dass gefühlvolle Texte und EDM-Sounds sich alles andere als ausschließen.

„Glücklichster Mensch“ ist eine Liebeserklärung. Eine Ode an das, was passiert, wenn man den perfekten Menschen gefunden hat. Und ein lautes Ja zu allem, was noch kommen mag. Denn der Track verbindet Franzis einfühlsame Stimme mit kraftvollen Beats. Ehrliche Worte mit treibenden Sounds. Und macht aus vermeintlichen Gegensätzen ein Paar. Ganz wie bei einer Beziehung, in der sich zwei Menschen gegenseitig zum „glücklichsten Mensch auf der Welt“ machen.