In gut einem Monat – am 25.03.2022 – erscheint mit „Dankbar“ endlich das langersehnte erste Album von Chris Cronauer. Als Vorgeschmack darauf veröffentlicht der 26-Jährige mit „Die Welt steht auf unserer Seite“ nun die erste Single aus seinem Debüt und zeigt mit dieser nochmal eine ganz neue Seite von sich und seinem musikalischen Können.

Mit rockig-kernigem Sound wird „Die Welt steht auf unserer Seite“ zu einer emotionalen und energiegeladenen Hymne auf die Sehnsucht. „Sag mir, wohin du willst, wie weit es geht | Hand in Hand werd ich dich begleiten | Über jeden Berg, bis ans Meer | Die ganze Welt steht auf unserer Seite“, singt Chris Cronauer zu E-Gitarren und treibenden Schlagzeugrhythmen von dieser unbändigen Sehnsucht, die einen manchmal überkommt. In seiner unverkennbaren Art erzählt Chris Cronauer von dem Gefühl, dass hier und jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, mit diesem einen Menschen alles hinter sich zu lassen. Hand in Hand, einfach los. Ganz egal, wohin. Ganz egal, wie weit weg. Mit Rückenwind, Sonne im Gesicht und der Gewissheit im Herzen, dass einem zu zweit einfach nichts passieren kann.

Neben „Die Welt steht auf unserer Seite“ finden sich auf noch 13 weitere Songs auf „Dankbar“, dem Debütalbum von Chris Cronauer. Eine Mischung aus handgemachtem Band-Sound mit volkstümlich-urigen Einflüssen, aber auch elektronischen Elementen. Uptempo-Songs treffen auf ruhige Balladen, tiefsinnige Texte wechseln sich mit Hymnen auf das Hier und Jetzt ab und beweisen einmal mehr Chris Cronauers Qualitäten als Sänger und Songwriter, der seit seinem zwölften Lebensjahr schreibt, textet, komponiert, arrangiert und produziert.

Chart-Acts wie Nico Santos, Stereoact, Vanessa Mai, Gestört aber Geil und SJUR schwören genauso auf Chris Cronauers musikalische Ideenschmiede wie die Macher des ARD-„Tatort“ und die Produzenten des Kino-Renners „Fack ju Göhte“. 7x Gold, 6x Platin und einen Diamant-Award kann sich der junge Mann mit dem gewinnenden Wesen bereits in seine Erfolgs-Vita schreiben – und gerade erst hat er neben dem deutsch-spanischen Duett „Vamos a Marte“ von Helene Fischer mit Latin-Popstar Luis Fonsi noch vier weitere Titel auf ihrem Nummer 1 Album „Rausch“ beigesteuert. Nach mehreren erfolgreichen Singles wie „Mega“ oder „Ich lass Dich nie mehr los“ veröffentlicht Chris Cronauer mit „Dankbar“ sein lang erwartetes Debütalbum als Solokünstler.

Die neue Single „Die Welt steht auf unserer Seite“ ist ab dem 25.02.2022 überall als Stream/Download erhältlich. Das Album „Dankbar“ erscheint am 25.03.2022.