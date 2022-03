Coach Party wuchsen auf der Isle of Wight auf (“es ist nur eine Frage der Zeit, bis man so ziemlich jeden auf der Insel getroffen hat”, sagt Eastwood) – als begeisterte Musikfans, kreuzten sich schließlich ihre Wege: sie arbeiteten in den gleichen Venues, spielten zusammen und trafen sich bei denselben Gigs. Coach Party wurde schließlich gegründet, nachdem Jess Eastwood und Gitarristin Steph Norris beschlossen hatten, gemeinsam Musik zu machen.

Schnell wurde klar, dass das Songwriting und die Verbindung der beiden etwas Besonderes war, und so stießen Gitarrist Joe Perry und Schlagzeuger Guy Page dazu. Musikalisch lassen sich Coach Party von einer breiten Palette von KünstlerInnen inspirieren, fühlen sich aber immer wieder zu Nirvana, Sonic Youth und The Strokes sowie zu zeitgenössischen KünstlerInnen wie Wolf Alice, The Big Moon und Tame Impala zurückgeführt. Letztendlich kommt Coach Partys Hauptantrieb, Musik zu schreiben und zu spielen, aus “dem oft unterhaltsamen Kampf des Lebens”.

Frontfrau Jess Eastwood erklärt: “If you take standards as set by the media too seriously, which is easily done, you end up with a very unrealistic idea of what a relationship should look like. ‘Weird Me Out’ is about the desire to change someone (or yourself) to fit that image you have of a perfect relationship, but also stepping back and remembering to stop comparing yourself to manufactured ideals, and put yourself on a well-deserved pedestal.”