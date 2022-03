Die dreifach Grammy-nominierte, mit Multiplatin und Charterfolgen ausgestattete Singer/Songwriterin Camila Cabello macht sich für ihre bis dato größte, gewagteste und raffinierteste Veröffentlichung bereit: ihre mit Hochspannung erwartete neue Blockbuster-Single „Bam Bam“ [feat. Ed Sheeran], die – flankiert vom dazugehörigen Musikvideo – am 4. März 2022 via Epic Records erscheint.

Das Video wurde unter der Regie von Mia Barnes in Zusammenarbeit mit Dave Meyers gedreht, der auch schon bei Cabellos Videos zu „Havana“, „Señorita“, „My Oh My“ und „Liar“ Regie geführt hat.

„Bam Bam“ ist Camilas erster Release im Jahr 2022 und gilt als eine der am höchsten gehandelten Singles des Jahres. Der Track feiert ein Wiedersehen mit einem der erfolgreichsten Künstler der Welt, dem GRAMMY Award-Gewinner Ed Sheeran und ist die Fortsetzung einer kreativen Kollaboration, die mit Sheerans mit Gold ausgezeichneten 2019er-Hit „South of the Border“ [feat. Camila Cabello & Cardi B] begann.

Vor allem aber kündigt „Bam Bam“ ihr drittes Studioalbum Familia an, das am 8. April veröffentlicht wird. Die Vorbereitungen für das Album starteten bereits im letzten Jahr mit „Don’t Go Yet“, das bis dato beeindruckende 232 Millionen Streams auf Spotify verzeichnet.