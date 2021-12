Mit ihrer Band Daisy the Great bewegen sich Kelley Nicole Dugan und Mina Walker irgendwo im introspektiven Grenzgebiet zwischen Folk und Indierock. Zusammen vertonen sie die unterschiedlichsten Stimmungen und Gefühlslagen – mal klingen sie smart und gewitzt, mal komplett niederschmetternd, manchmal sogar beides zugleich. Mit ihrem Gespür für überraschende und unbedingt eingängige Harmonien und jenem Mix aus Folk-Pop und Indie-Balladen haben sie sich in den letzten vier Jahren eine solide Fanbase erspielt – zuletzt auch mehrfach dank TikTok-Rückenwind. Mit der Single „Record Player“ (aufgenommen mit der US-Band AJR) und einem neuen Studioalbum in der Pipeline, starten Daisy the Great ab sofort auch international durch.

Zur Aufnahme mit den Jungs von AJR und der neuen Version von „Record Player“ kam es im Sommer 2021. Auslöser war hier eine Message der Band, in der das Brüder-Trio zum Ausdruck gebracht hatte, wie sehr sie die Urversion abfeierten. „Jack hatte ‘The Record Player Song’ bei TikTok gehört, und dann meldete er sich und machte den Vorschlag zur Zusammenarbeit“, erzählt Kelley. „Also taten wir uns zusammen, gingen ins Studio und schrieben ein paar neue Strophen mit AJR, die zum Refrain der Originalversion passen. Ja, und so haben wir dann diesen neuen Song aufgenommen.“ Laut Kelley dreht sich die Single inhaltlich „um Identität, ums Hochstapler-Syndrom: Man will sich von einem Selbstentwurf befreien, den man selbst erschaffen hat – womöglich um akzeptiert zu werden oder um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Trotzdem glaube ich, dass diese Experimentierphase superwichtig ist, um sich selbst besser zu verstehen – selbst wenn man dabei immer wieder in Rollen und Identitäten schlüpft, die eigentlich nicht wirklich zu einem passen.“

Mit dem neuesten Singlevorboten „Glitter“ zeigen Daisy the Great aktuell, in welche Richtung ihr zweites Album gehen wird, das 2022 bei S-Curve Records erscheinen soll. „‘Glitter’ handelt von einer Nacht, in der man partout nicht einschlafen kann und dann entschließt, einfach die ganze Nacht durchzumachen“, kommentieren Kelley und Mina den Track vom kommenden Longplayer, an dem sie schon seit einigen Jahren arbeiten. „Es geht also um diese Freiheit, dieses Chaos, diese Magie, die entsteht, wenn man ganz mit sich allein ist. Auch um den Mut und die Leidenschaft, mit der man die chaotischen Aspekte von sich selbst dann plötzlich als etwas Schönes betrachtet.“

