Declan J Donovan – über die Unwägbarkeiten des Lebens und der Liebe

Rund eine Autostunde nordöstlich von London entfernt liegt der kleine Ort Harlow. Hier kamen nicht nur Spice Girl Victoria Beckham und Schauspieler Rupert Grint zur Welt. Auch Declan J Donovan ist ein Sohn der Gemeinde – der derzeit wohl vielversprechendste. Seit jenem Moment vor rund zehn Jahren, in dem er seine erste Gitarre in Händen hielt, wurde aus dem der Musik von Folk-Künstlern wie City and Colour und Matt Corby zwar zugewandten, sonst aber noch recht planlosen Teenager einer der besten Singer und Songwriter, die Großbritannien zu bieten hat.

Nach der viel beachteten „Homesick EP“ 2020 und Hitsingles wie „Tangerine Skies“ und „Perfectly Imperfect“ veröffentlicht Declan J Donovan einen weiteren Song über die Unwägbarkeiten des Lebens und der Liebe. Beinahe jedem ist es schon einmal passiert: Obwohl das Gegenüber die liebenswerteste Person ist, die man sich nur vorstellen kann, will sich bei einem selbst partout keine echte Liebe einstellen. Über Sympathie und Zuneigung gehen die Gefühle trotz aller positiven Vorzeichen nicht hinaus. Diesem bedauerlichen Umstand widmet sich „Regret Not Loving You“. Trotz aller Traurigkeit der finalen Erkenntnis gelingt es Declan J Donovan, Hoffnung zu generieren. Ganz melancholischer Optimist widmet er den zwiespältigen Emotionen diese melancholische Pop-Ballade, um so einen versöhnlichen Abschluss zu finden.

Mit seinen authentischen Texten über die Liebe, die Familie, über das Leid und das Leben trifft Declan J Donovan immer wieder ins Schwarze. Eingebettet in wundervoll balladeske Pop-Balladen, die er gern simpel hält und nie überfrachtet, legt er seinen Hörern seine Gefühlswelt zu Füßen. Während er zu Beginn seiner Karriere noch zögerte, sich und sein Innerstes zum Inhalt seiner Songs zu machen, hat Declan J Donovan diesen Schritt längst gewagt, ihn zu seinem Credo gemacht.

Declan J Donovan hat einen Weg gefunden, seine Emotionen zu vertonen und seiner Leidenschaft für Klavier- und Gitarrensounds mit Popappeal den entsprechenden Raum zu geben. Millionen Streams bei YouTube, Spotify und Co. sprechen für sich. Klar ist: Declan J Donovan hat noch sehr viel mehr zu sagen und noch sehr viel mehr zu geben. Seine bisherigen Veröffentlichungen haben mittlerweile mehr als 350 Mio Streams erreicht. Diverse Songs schafften es bisher in die europäischen Airplay Charts, darunter auch die 2019 erschienene Single „Pieces“, die es bis in die Top 10 der deutschen Airplay Charts geschafft hat. Momentan hat Declan 3 Mio monatliche Hörer bei Spotify.

Declan J Donovans neue Single „Regret Not Loving You“ wurde am 8. Juli über Epic Records Germany veröffentlicht.