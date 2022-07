ALLE FÜR ELLA – das zweite Video zum Kinofilm mit LINA

Wenn am 8.September das neue Filmhighlight „ALLE FÜR ELLA“ mit BIBI-&-TINA-Star Lina Larissa Strahl in der Hauptrolle der „Ella“ anläuft, kommen vor allem Musikfans voll auf ihre Kosten.

Die Komödie von Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl erzählt die Geschichte der 18-jährigen Ella, die mit ihren drei Freundinnen an einem Musikwettbewerb teilnimmt, der zur Momentaufnahme eines ganz besonderen Augenblicks in ihrem Leben wird: Gemeinsam machen sie sich auf zum letzten großen Abenteuer vor dem Erwachsenwerden, meistern Hürden und Herausforderungen, entdecken die erste Liebe und was Freundschaft wirklich bedeutet.

Genau davon erzählen auch die Songs der vierköpfigen fiktiven Filmband Virginia Woolfpack. Gerade ist das zweite Video erschienen:

Der offizielle Soundtrack zum Kinofilm wird ab 2. September 2022 und damit eine Woche vor Kinostart von ALLE FÜR ELLA digital sowie als CD erscheinen. Für die Songs und den Sound der fiktiven Filmband „Virginia Woolfpack“ zeichnen Julia Bergen und David Bonk–besser bekannt als das Komponist*innen Duo DaJu (LINA, Prinz Pi, Die Lochis, Glasperlenspiel u.v.m.) verantwortlich.