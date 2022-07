Ozzy Osbourne veröffentlicht Track mit Toni Iommi

Streicht euch den 9. September fett im Kalender an, denn an diesem Tag erscheint “Patient Number 9”, das neue Album des in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommenen und mit einem Grammy ausgezeichneten Sängers und Songwriters OZZY OSBOURNE – das erste seit seinem von der Kritik gefeierten, weltweit hoch in den Charts platzierten Album „Ordinary Man“ aus dem Jahr 2020.

Zweieinhalb Jahre nach seinem letzten Album meldet sich Ozzy Osbourne, The Original Prince Of Darkness, mit neuer Musik zurück: auf seiner neuen Single “Patient Number 9” wirkt die britische Rocklegende Jeff Beck als Lead Gitarrist mit. Produziert wurde der Track von Andrew Watt, der auch für Ozzy Osbournes 2020er Album “Ordinary Man” verantwortlich war und neben Ozzy auch Künstler wie Justin Bieber, Miley Cyrus oder Pearl Jam zu seinen Klienten zählt.

Das neue Album, das von Andrew Watt produziert wurde (der auch für Ordinary Man verantwortlich war) und über Epic erscheinen wird, ist Osbournes 13. Soloalbum. Es ist heavy, es ist hart, es ist historisch – es ist alles, was man sich von einer Ozzy Osbourne-Platte wünscht und vielleicht noch mehr.

Gaststars auf dem Album sind unter anderem Zakk Wyld, Eric Clapton, Mike McCready (Pearl Jam), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), der kürzlich verstorbene Taylor Hawkins (Foo Fighters),Robert Trujillo (Metallica), Duff McKagan (Guns N’ Roses), Chris Chaney (Jane’s Addiction) und zum ersten Mal überhaupt auf einem Soloalbum von Ozzy, Ozzy’s Black Sabbath Mitbegründer Tony Iommi!

Nach dem Titelsong „Patient Number 9“ mit Gitarrenlegende Jeff Beck folgt jetzt die zweite Vorab-Singleauskopplung aus Ozzy Osbournes heiß erwartetem Allstar-Album, welches am 9. September erscheinen wird. Der neue Track „Degradation Rules“ präsentiert mit Tony Iommi seinen ehemaligen Kollegen aus der „anderen Band“: der Gitarrist war 1969 Gründungsmitglied und danach jahrelanger Bandkollege Osbournes bei Britain‘s own Black Sabbath! Wenn das kein Gipfeltreffen ist …

Verschiedene Album-Versionen von “Patient Number 9”, können ab sofort im Handel und über Ozzys D2C Shop vorbestellt werden.

PATIENT NUMBER 9 Tracklisting:

1. Patient Number 9 (feat. Jeff Beck)

2. Immortal (feat. Mike McCready)

3. Parasite (feat. Zakk Wylde)

4. Mr. Darkness (feat. Zakk Wylde)

5. One of Those Days (feat. Eric Clapton)

6. A Thousand Shades (feat. Jeff Beck)

7. No Escape From Now (feat. Tony Iommi)

8 Nothing Feels Right (feat. Zakk Wylde)

9. Evil Shuffle (feat. Zakk Wylde)

10. Degradation Rules (feat. Tony Iommi)

11. Dead and Gone

12. God Only Knows

13. Darkside Blues