An diesem Wochenende ist es endlich so weit: Die große Werkschau “Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen”, die die Band ihren Fans und sich selber zum Geburtstag schenkt, erscheint! Für Die Toten Hosen der geeignete Anlass, um sich in kleinem Rahmen gegenseitig Glück zu wünschen, die Torte anzuschneiden und endlich auch die Gelegenheit, um die persönlichen Präsente auszutauschen.

40 Jahre Die Toten Hosen: Gegründet Anfang 1982 von fünf Freunden, die sich unter anderem aus den versprengten Resten der damaligen Underground-Deutschpunk-Legende ZK rekrutierten. Die Prognosen aus ihrem Umfeld für die Lebensdauer der Band lauteten: Wenige Monate. Heute, 40 Jahre später, nach unzähligen Irrungen und Wirrungen, Hymen, Hits, Pleiten, Pech und Pannen sind Die Toten Hosen nicht nur eine der langlebigsten und erfolgreichsten deutschsprachigen Bands, sondern gehören auch zum Kulturkanon der Bundesrepublik Deutschland.

„Wir haben uns das nicht ausgesucht, aber irgendjemand musste es ja machen“, so kommentiert Campino, Sänger und Frontmann der Band, die bislang drei Bundeskanzler und eine Bundeskanzlerin überlebte, dieses erstaunliche Jubiläum.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum runden Geburtstag gönnen sich Die Toten Hosen nicht nur eine große Tournee, sondern auch eine umfangreiche Werkschau, die in einer liebevoll gestalteten Vierfach-Vinyl-LP-Box, Doppel-CD und digital erscheint. Neben den wichtigsten Nummern aus den vier Jahrzehnten ihres Schaffens, haben es sich Andi, Breiti, Campino, Kuddel und Vom nicht nehmen lassen, zusammen mit ihrem langjährige Produzenten Vincent Sorg auch sieben brandneue Stücke einzuspielen. Darüber hinaus wurden mehrere bereits veröffentlichte Klassiker aus dem Repertoire der Band neu eingespielt und weitere mit einem Remix soundmäßig auf den neuesten Stand gebracht.

Die Toten Hosen: „Ehrensache, dass wir zu unserem runden Geburtstag und zu den dazu angesetzten Konzertterminen, auf die wir uns ganz besonders freuen, den Menschen neue Musik mitgeben wollten. Und wo wir schon einmal im Studio waren, haben wir uns den Luxus gegönnt, ein paar Nummern zu überarbeiten oder auf Stand zu bringen, die uns aus den unterschiedlichsten Gründen am Herzen lagen. In erster Linie als Geschenk an uns, aber wir freuen uns natürlich auch, wenn es auch anderen Spaß macht“.

Die großen Geburtstagspartys starten demnächst:

ALLES AUS LIEBE – 40 JAHRE DIE TOTEN HOSEN

07.06.22 Flensburg – Flens – Arena

10.06.22 Köln – RheinEnergieSTADION – Ausverkauft

15.06.22 Rostock – IGA Park

18.06.22 München – Olympiastadion

24.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

25.06.22 Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena – Ausverkauft

30.06.22 Kassel – Auestadion

02.07.22 Wien – Krieau Open Air

09.07.22 Leipzig – Festwiese

14.07.22 Hamburg – Open Air am Volkspark

16.07.22 Stuttgart – Cannstatter Wasen – Ausverkauft

17.07.22 Zürich – Letzigrund Stadion

20.07.22 Locarno – Moon&Stars

23.07.22 Freiburg – Messeplatz

24.07.22 Mannheim – Maimarktgelände

20.08.22 Berlin – Flughafen Tempelhof – Ausverkauft

27.08.22 Bremen – Bürgerweide – Ausverkauft

03.09.22 Konstanz – Bodensee Stadion

10.09.22 Minden – Weserufer Kanzlers Weide – Ausverkauft