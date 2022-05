“STORM” ist die zweite Solo-Single von Floor Jansen, die am 27. Mai 2022 erschienen ist. In diesem Lied geht es um die eigene Stärke und Kraft, durchzuhalten und alle Herausforderungen im Leben durch Entschlossenheit zu überwinden. Der Song wurde ursprünglich von Gordon Groothedde mit und für Ruth Lorenzo (Eurovision Song Contest Teilnehmerin für Spanien) geschrieben. Inzwischen wurde das Lied für den Sound von Floor neu arrangiert, wodurch es eine symphonischer, kraftvollere und ruhigere Klangkulisse erhält.

Floor wird dieses Lied bei “Sing meinen Song” am 31. Mai 2022 beim Fernsehsender VOX vortragen und dann erstmals auf einem der ältesten und beliebtesten Festivals der Niederlande, dem Pinkpop, live performen, wo sie am selben Tag solo und mit Nightwish auftritt.

Das schwarz-weiße Musikvideo zu „STORM“ feierte am 27.05.2022 um 10 Uhr Premiere. Regie führte Sami Joensuu.

Floor plant, ihr Soloalbum im März 2023 zu veröffentlichen und im April-Mai 2023 auf Tournee durch die Niederlande, Deutschland und Europa zu gehen.

Von der finnischen Hall of Fame und der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Band Nightwish bis zu After Forever, einer der ersten Symphonic-Metal-Bands überhaupt, hat Floor Jansen große nationale und internationale Erfolge gefeiert. Jetzt, da Künstler endlich wieder auf die Bühne zurückkehren, ist Floor bereit, mit ihrem ersten Soloalbum Wellen zu schlagen.

Ihre vielbeachtete Solokarriere explodierte 2019, als sie die Niederlande mit ihrer Interpretation von “Das Phantom der Oper” mit Henk Poort bei der Show “Beste Zangers” überraschte. Im selben Jahr gewann sie den niederländischen Popprijs-Preis, eine prestigeträchtige Auszeichnung für Künstler, die den wichtigsten Beitrag zur niederländischen Popmusik geleistet haben. Ihre erste Solotournee, die im selben Jahr angekündigt wurde, war in weniger als 24 Stunden ausverkauft, was die Stärke ihrer begeisterten Anhängerschaft unterstreicht.

Während die Welt unter dem Mangel an Live-Auftritten in den letzten zwei Jahren litt, nutzte Floor die Gelegenheit, mit ihren Fans online in Kontakt zu treten. Mit Livestreams und phänomenalen Coversongs, die millionenfach angeklickt wurden, war sie mehr als in der Lage, neue und alte Fans zu unterhalten, während sie auf die Rückkehr ihrer Solomusik und Live-Musik warteten.

2022 wird für Floor Jansen das bisher größte Jahr. Ihre erste Solo-Single “Fire” wurde zum Top Song des holländischen Senders NPO Radio 2. Sie ist die niederländische Botschafterin für den Record Store Day und nimmt an dem international bekannten TV-Format Sing Meinen Song Germany teil, wo sie mit ihren Interpretationen von Songs von SDP, Clueso, ELIF und vielen mehr alle beeindruckt. Mit ihrer unbestreitbar makellosen Erfolgsbilanz besteht kein Zweifel, dass Floor Jansen in diesem Jahr einer der prominentesten Namen in der Musikbranche sein wird.