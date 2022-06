Während die DONOTS gestern das erste Rock Am Ring Festival seit 2019 auf der Hauptbühne eröffneten, kündigte die Band aus Ibbenbüren ihr zwölftes Studioalbum “Heut ist ein guter Tag” für den 03. Februar 2023 an!

Dazu wurde auch eine Club-Tour mit sieben Terminen angekündigt. Die Tickets dafür sind ab sofort erhältlich und das Album ist bereits in mehreren Versionen vorbestellbar. Ein erster Song erscheint demnächst.

“Heut ist ein guter Tag” ist ein Posi-Punkrock-Album, das trotz oder gerade wegen all der momentanen Gesamtscheiße ganz genau diesen Namen trägt. Songs mit geballten Fäusten und für immer Grinsen im Gesicht. Eine Platte wie ein Gästelistenplatz für die Apokalypse – Gratisgetränke inklusive. Weil – Hand auf’s Herz, Leute: Wir alle haben uns echt Augenblicke verdient, an denen wir einfach einmal wieder sagen können “Heut ist ein guter Tag!”, so die Band über die Platte.

Erscheinen wird das Album als limitierte Dreichfach-Vinyl im Box-Set, in mehreren Vinyl-Farben als Doppel-LP, als Tape in vier verschiedenen Farben sowie als Digipak CD.

»HEUT IST EIN GUTER TAG« TOUR 2023

20.04.23 Karlsruhe, Substage

21.04.23 München, Backstage

22.04.23 Wiesbaden, Schlachthof (mittags)

22.04.23 Wiesbaden, Schlachthof (abends)

27.04.23 Köln, E-Werk

28.04.23 Hamburg, Edel Optics Arena

29.04.23 Berlin, Columbiahalle