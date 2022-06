Frontiers Music freut sich, die Unterzeichnung einer absolut monströsen neuen Hardrock-Gruppe namens ICONIC bekannt zu geben. Mit Michael Sweet (Gitarren), Joel Hoekstra (Gitarren), Marco Mendoza (Bass), Tommy Aldridge (Schlagzeug) und Nathan James (Gesang) sind ICONIC bestens gerüstet, die Hardrock-Welt mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums in Brand zu setzen “Second Skin” erscheint am 17. Juni 2022.

„Das war eine sehr erfrischende und einzigartige Erfahrung. Musikalisch ganz anders als Stryper, was sich natürlich sehr von all den anderen Projekten unterscheidet, an denen ich beteiligt bin. Das ist eher ein Rückblick in die Vergangenheit und es fühlte sich gut an, das zu tun. Es hat mich daran erinnert, wie großartig die Musik der Vergangenheit wirklich ist“, sagt Michael Sweet. „Sobald die Songs arrangiert waren, habe ich ein Studio gebucht und meine Gitarrenparts aufgenommen, was für mich immer der lustigste Teil ist. Ich bin mir nicht sicher warum, aber ich denke, weil ich in erster Linie ein Gitarrist bin”, fügt er hinzu.

Michael Sweet, bekannt für seine Arbeit als Gitarrist/Sänger für die legendäre Heavy-Metal-Band Stryper und seine Soloarbeit, ist wirklich ein Name, der den Hardrock-Fans nicht vorgestellt werden muss. Joel Hoekstra, derzeit bei Whitesnake und Trans-Siberian Orchestra, ist einer der ersten Gitarristen des Hardrock, dessen Arbeit regelmäßig gelobt und bewundert wird. Marco Mendozas Lebenslauf spricht wirklich für sich (Thin Lizzy, Black Star Riders, The Dead Daisies, Journey usw.) und der legendäre Bassist glänzt hier wie immer. Tommy Aldridge, derzeit bei Whitesnake, hat unter anderem auch mit Ozzy Osbourne, Ted Nugent und Black Oak Arkansas gespielt – und er gilt als einer der größten Hardrock-Schlagzeuger aller Zeiten. Und für den Lead-Gesang ist kein Geringerer als Inglorious’ Nathan James verantwortlich, ein junges Talent, dessen Gesangsstil das Erbe der 70er Jahre lebt.

Line Up:

Nathan James – Vocals (Inglorious)

Michael Sweet – Guitars, Vocals (Stryper)

Joel Hoekstra – Guitars (Whitesnake)

Marco Mendoza – Bass (Thin Lizzy, Black Star Riders, The Dead Daisies, Journey)

Tommy Aldridge – Drums (Whitesnake)