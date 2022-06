Wenn am 8.September dieses Jahres das neue Filmhighlight „ALLE FÜR ELLA“ mit BIBI-&-TINA-Star Lina Larissa Strahl in der Hauptrolle der „Ella“ anläuft, kommen vor allem Musikfans voll auf ihre Kosten.

Die Komödie von Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl erzählt die Geschichte der 18-jährigen Ella, die mit ihren drei Freundinnen an einem Musikwettbewerb teilnimmt, der zur Momentaufnahme eines ganz besonderen Augenblicks in ihrem Leben wird: Gemeinsam machen sie sich auf zum letzten großen Abenteuer vor dem Erwachsenwerden, meistern Hürden und Herausforderungen, entdecken die erste Liebe und was Freundschaft wirklich bedeutet.

Genau davon erzählen auch die Songs der vierköpfigen fiktiven Filmband Virginia Woolfpack. Mit „Meine Fehler“ erschien gestern die erste Single aus dem den Film begleitenden Soundtrack – ein kraftvoller, treibender Song, der zugleich voller Hoffnung ist.

In dem Track geht es darum, gemeinsam Abenteuer zu erleben –was natürlich zum einen das Fliegen, aber manchmal eben auch das Fallen bedeutet. Fehler gehören zum Leben einfach dazu –nur so kann man lernen. Wichtig ist jedoch, einander zur Seite zu stehen, egal, was passiert – so wie es sich auch die vier Freundinnen Ella (Lina Larissa Strahl), Anaïs (Safira Robens), Romy (Malene Becker) und Cahide(Tijan Marei) geschworen haben: einander treu sein wie ein echtes Wolfsrudel.

Für „Meine Fehler“ wie auch den gesamten Sound der Filmband Virginia Woolfpack zeichnen Julia Bergen und David Bonk – besser bekannt als DaJu (Lina, Prinz Pi, Die Lochis, Glasperlenspiel, Helene Fischer) – verantwortlich, die die Songs komponiert und produziert haben. Mit der zweifach für den ECHO-nominierten Singer-/Songwriterin Lina Larissa Strahl ist die Hauptrolle und Frontfrau von Virginia Woolfpack hochkarätig besetzt. Doch auch die restliche Band muss sich keineswegs verstecken: Die Schauspielerinnen beherrschen ihr Handwerk und ihre Instrumente, sodass die Band nicht nur absolut authentisch wirkt, sondern durchaus auch auf den Bühnen abseits der Leinwand bestehen könnte.