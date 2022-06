KLAN veröffentlichen mit “Nacht” und “Unendlichkeit gleich zwei neue Songs. Das neue Studioalbum erscheint im Frühjahr 2023.

Nach zwei Jahren der Entbehrung zieht es die Kreaturen der Nacht wieder auf die Straßen, in die Clubs und Kneipen der Stadt. Auf der Suche nach Serotonin streifen sie durch die Dunkelheit, sammeln Begegnungen und Erinnerungen.

In ihrer neuen Single „Nacht“ beschwören Michael und Stefan Heinrich von KLAN diese Aufbruchstimmung. Pumpende Drum-Beats und wohlige Retro-Synths bilden die Leinwand für Michaels Stimme, die gleichzeitig sehnsüchtig und voller Freude verkündet, dass diese Nacht nie endet. Mit ein bisschen Disco, einer Prise Wave und jeder Menge Pop gelingt KLAN ein grandioser Auftakt für den neuesten Teil ihrer Geschichte. „Nacht“ ist die erste Auskopplung aus KLANs drittem Studioalbum, das im Frühjahr 2023 beim Label The Orchard erscheinen wird und ist die erste A-Seite einer Reihe von Doppelsingles, die im Laufe des Jahres folgen.

Die zweite Single, die parallel erscheint, trägt den Titel „Unendlichkeit“. Zahlen helfen uns die Welt zu verstehen, sie zu beschreiben und uns in ihr zu orientieren, doch es gibt Vorgänge im Leben eines Menschen, denen kann keine Ziffer je gerecht werden. Wenn du das erste Mal in die Augen deines Kindes blickst und seine kleinen Hände berührst, verliert jeder zählbare Wert an Bedeutung. In ihrem Song „Unendlichkeit“ widmen sich die Brüder Michel und Stefan Heinrich alias KLAN einer weiteren Facette der Familie. Nachdem Michael kürzlich zum Vater seiner Tochter wurde, schrieb er einen Text über bedingungslose Liebe und grenzenlose Bewunderung. Eingebettet in ein Meer aus Stimmen, entstand eine Ode an das neue Leben und die alte Erkenntnis, dass Dinge endlich sind. Bis auf dieses Gefühl, das keine Zahl je beschreiben kann.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

KLAN – Kurzinfo:

KLAN sind die Brüder Michael und Stefan Heinrich. Sie sind das Chamäleon der deutschen Popmusik. Mal punkig-politisch, mal mit großem Herzschmerz, nie aber ohne intelligente und gleichzeitig emotionale Worte, zeigen die beiden, wie deutscher DIY-Pop geht. KLAN schafften es mit ihrem Debüt „Wann hast du Zeit“ und den beiden Halben „Winterseite“ und „Sommerseite“ über unbekannte Trampelpfade mitten ins Zentrum zeitgenössischer Popkultur, auf die Bühnen des Landes, in den Rundfunk und ins Feuilleton. Getrieben von Überzeugungen und mit klaren Standpunkten machten sich Michael und Stefan einen Namen im oft so inhaltslosen Musikzirkus. Bei ihren Konzerten wird die Leidenschaft greifbar, die sie antreibt – ihre Musik und ihre Geschichten sind universell, ihr Charisma einzigartig. KLAN sind alles was eine Popband sein sollte und noch viel mehr.

Tourdaten Juni/Juli 2022: