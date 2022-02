„Da gibt es eine Stimme, die keine Worte benutzt – höre ihr zu.“ (Rumi)

Der weltbekannte persische Mystiker und Poet Rumi (oft als Brückenbauer zwischen Religionen und Kulturen bezeichnet) wusste, dass sich hinter der Schönheit seiner Texte eine tiefere, wortlose Wahrheit verbirgt, die nicht mit dem Verstand erfahrbar ist.

Das neue Video von Fish And Scale zu dem Song „Rumi says“ möchte dich an diese Wahrheit erinnern. Sie blüht auf, wenn es still in dir wird. Lass dich von „Rumi says“ berühren. Die mystischen Klänge und die von Rumis Poesie inspirierten Lyrics begleiten dich zu dem Ort in dir, an dem dein Herz ohne Worte mit dir spricht.

Fish And Scale hat auch über die Landesgrenzen hinaus eine stetig wachsende Fan-Gemeinde und findet insbesondere in den USA Beachtung.

“My favorite independent folk artist.“ Michele Gillen, Journalistin und Emmy-Preisträgerin

“Rare and unique artist.” Wyatt Easterling, former A&R Manager Atlantik Records and award winning songwriter, USA

“I truly believe that music is the voice of nature. Fish And Scale is at the very epicentre of that voice.” Chas Burns, Actor, Writer

”People who listen to his music are touched.” Lana Read, US- Filmregisseurin

In Frankreich stieg Fish And Scale in diesem Jahr aus dem Stand auf Platz 15 der iTunes Singer/Songwriter Charts ein. Derzeit ist die Musik von Fish And Scale zudem in einer amerikanischen Filmproduktion („Key Lime Voodoo“ aktuell auf Amazon Prime) zu hören

„Rumi says“ ist die vierte Video-Auskopplung des aktuellen Studioalbums „You Can Call Me LOVE“ von Fish And Scale.