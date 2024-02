Diese Single ist „Das größte Kompliment“

Die stärksten Liebeserklärungen sind die ohne Netz und doppelten Boden. Ohne Schnörkel oder aufgesetzte Coolness. Aus dem Herzen; gesungen wie gefühlt: Eine Qualität für die Florian Künstler Experte ist. Seine Songs sind direkt, aber nie eindimensional – und wenn bei seinen Auftritten das Publikum beseelt mitsingt und sein 2023er Debüt „Gegengewicht“ von 0 auf 11 in die deutschen Albumcharts katapultiert, ist es unübersehbar: Florian Künstler trifft einen Nerv.

„Ich habe jetzt die Freiheit, ganz und gar Musiker zu sein, aber vorher auch schon ziemlich viel erlebt. Wenn man zum Teil mit 20 Euro im Monat auskommen musste und ganz unten war, kann einen nicht mehr viel schocken. Ich habe keine Angst zu scheitern, weil ich immer wieder aufstehe. Das ist eine Kraft, die ich durch meine Musik weitergeben möchte – auch auf meiner neuen Single ‚Das größte Kompliment‘. Ich habe sie für meine Freundin geschrieben, aber sie kann sich auch an Eltern oder Freunde richten. Es ist nicht immer leicht, Danke zu sagen und das Lied kann dabei vielleicht helfen – denn allein, dass ein Mensch bei einem bleibt, ist ja schon eine Art Kompliment.“

Nach seinem Debüt-Durchbruch, Erfolgssingles wie „Kleiner Finger Schwur“ und berührenden Auftritten in TV-Talkshows sind die Konzerte des sympathischen Sängers und Songwriters im Frühjahr bereits teilweise ausverkauft, bevor er am 1. September Kollegen wie Cassandra Steen oder Alexander Eder in Lübeck zum großen Open Air „Florian Künstler & Friends“ auf der Bühne begrüßt. Mit Songs, die weit unter jede Oberfläche reichen und musikalischen Schätzen aus Lebenserfahrung und mitreißender Ehrlichkeit ist Florian Künstler unbeirrbar unterwegs, um etwas zurückzugeben – seine neue Single „Das größte Kompliment“ erschien am 26.01.2024.

Live-Daten 2024

17.04. Gronau, Turbine

18.04. Hannover, Musikzentrum (ausverkauft)

19.04. Bremen, Schlachthof

20.04. Kiel, Pumpe (ausverkauft)

21.04. Berlin, Astra (hochverlegt)

24.04. Essen, Weststadthalle

25.04. Köln, Gloria (ausverkauft)

26.04. Kassel, Theaterstübchen (ausverkauft)

27.04. Frankfurt a.M., Sankt Peter (hochverlegt)

28.04. Saarbrücken, Garage

30.04. Freiburg, Jazzhaus

01.05. Ulm, Roxy

02.05. Wien, B72

03.05. Leipzig, Werk 2 (Halle)

04.05. Dresden, Alter Schlachthof (Halle)

01.09. Lübeck, „Florian Künstler & Friends“ Open Air