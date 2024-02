Laith Al-Deen: Vorbote des neuen Albums

Es gibt kaum jemanden in Deutschland, der den Namen Laith Al-Deen noch nie gehört hat. Der Sänger von Hits wie „Bilder von Dir“, „Dein Lied“ oder „Keine Wie Du“ prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop, verkaufte Millionen Tonträger, erntete zahlreiche Goldene Platten sowie Top Chart-Platzierungen und sorgte für so einige Ohrwürmer. Mit seinem letzten Album „Kein Tag Umsonst“ stieg Laith auf Platz 3 der Deutschen Charts ein. Das neue Album erscheint passend zur Tour im April. Weitere Infos folgen in Kürze.

„Alles Anders“ ist die brandneue Single von Laith Al-Deen. Die Single beschreibt die Unsicherheiten und Ängste beim Beginn neuer Dinge im Leben. Laith Al-Deen reflektiert über die Tendenz, alles zu Zerdenken und sich von zu vielen Optionen überwältigen zu lassen. Denn es ist unmöglich, gute Momente zu erzwingen. Laith ermutigt sich und alle anderen, den Neuanfang zu wagen und einfach loszulassen. Denn eins ist sicher: Es kommt immer anders, als man denkt – und am Ende geht es darum, den Lauf des Lebens zu akzeptieren, sich auf die Reise zu begeben und loszulassen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Passend zur Single und dem anstehenden Album wird Laith Al-Deen auf großer Tour sein: