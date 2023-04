Florian Künstler und RUA: Remix zu “Kleiner Finger Schwur”

„Da ist so ein Gefühl im Bauch…“ – millionenfach wurde diese Zeile schon auf TikTok gehört, geteilt, gefeiert und der Song dahinter Namens „Kleiner Finger Schwur“ hält sich mittlerweile seit 12 Wochen in den Charts. Mit seinem kleinen Finger Schwur ist Florian Künstler wohl der Überraschungshit des Jahres gelungen. Über 20 Millionen Streams auf den Musikportalen und zigtausende TikTok Creations sprechen eine eindeutige Sprache und das der Song sowohl Genre- als auch Age-übergreifend funktioniert zeigt die neueste Version des Hits für die der Lübecker Songwriter Unterstützung durch die Münchener Rapperin Rua erhält.

Rua nimmt den emotionalen Ball von Florian Künstler’s Lyrics gekonnt auf und zeigt eindrucksvoll ihren enormen Facettenreichtum, der Sie in der deutschen HipHop Szene einzigartig macht. Schon 2019 überzeugte Rua mit Ihren ersten Tracks PA Sports, der sie auf seinem Label Life is Pain unter Vertrag nahm. Nach dem Rua im Jahr 2021 als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet wurde folgten die erste Tour 2022 und ihr Debütalbum im Januar 2023. Nun präsentiert Rua gemeinsam mit Florian Künstler eine der vielleicht spannendsten Kollaborationen der deutschsprachigen Musikszene der letzten Jahre und „Kleiner Finger Schwur“ strickt weiter an seiner phänomenalen Erfolgsgeschichte.

Florian Künstler – Live 2023 & 2024:

25.10. Hamburg – Markhalle

26.10. Berlin – Maschinenhaus (ausverkauft)

31.10. Stuttgart – Im Wizemann

01.11. Darmstadt – Centralstation

02.11. Köln – Yuca (ausverkauft)

03.11. München – Ampere

04.11. Kufstein – Musikschule

08.11. Dortmund – FZW

18.04. Hannover – Musikzentrum

19.04. Bremen – Schlachthof

20.04. Kiel – Die Pumpe

21.04. Berlin – Columbia Theater

24.04. Essen – Weststadthalle

25.04. Köln – Gloria

26.04. Kassel – Theaterstübchen

28.04. Saarbrücken – Garage

30.04. Freiburg – Jazzhaus

01.05. Ulm – Roxy

02.05. Wien – B72

03.05. Leipzig – Werk 2

04.05. Dresden – Alter Schlachthof