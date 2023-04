Tubular Bells kommt als 50th Anniversary Edition

Am 26. Mai wird Mike Oldfields legendäres Album „Tubular Bells“ anlässlich des 50-jährigen Jubiläums neu als Doppel-Vinyl und CD veröffentlicht. Zudem erscheint der Klassiker via www.thesdeshop.com/collections/mike-oldfield in exklusiven Blu-Ray-Versionen. Die neue Edition enthält ein unveröffentlichtes Demo, das vor fünf Jahren aufgenommen wurde und damals der Anfang einer neuen Version des Werks zu seinem 50-jährigen Jubiläum sein sollte. Dann entschied sich Mike Oldfield dagegen – und die achtminütige Einleitung wurde auf Eis gelegt. „Tubular Bells 4 Intro“, das nun erscheinen wird, bildet den Abschluss dieses Klassikers.

Die Vinyl-Version von „Tubular Bells – 50th Anniversary Edition“ enthält ein neues Half Speed Master des Original-Mixes des Albums von Miles Showell und eine zweite Platte, die mehrere interessante Versionen aus Oldfields Meisterwerk vereint. Erstmals erscheint „Tubular X“ auf Vinyl, Mikes Interpretation von Mark Snows legendärem X-Files-Thema aus dem Jahr 1998.Weiterhin gibt es die Tubular Beats Remix-Zusammenarbeit mit YORK sowie die Original Single „Theme From Tubular Bells“, die als Reaktion auf eine nicht autorisierte amerikanische Single mit einem Ausschnitt aus Tubular Bells entstand. Zum ersten Mal seit einer sehr begrenzten Auflage im Jahr 2012 ist auch „Tubular Bells/In Dulci Jubilo (Music for the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games)“ enthalten.

Tubular Bells ist ein wichtiger Bestandteil der Popkultur. Doch vor dem Weltruhm, den rund 16 Millionen verkauften Exemplaren, der Royal Mail-Briefmarke und der Auswahl für die Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 stand ursprünglich die Musik.

1973 veröffentlichte der junge, weitgehend unbekannte Mike Oldfield sein Debütalbum, für das der damals 20-jährige jedes Instrument selbst eingespielt hatte. Es war auch die erste Veröffentlichung eines neuen Labels – Richard Bransons Virgin Records. Diese Zusammenarbeit wurde zu einer der erfolgreichsten Partnerschaften in der Musikgeschichte, die Oldfield zu einem der populärsten Musiker Großbritanniens werden ließ, während Virgin Records zu einem der bekanntesten und einflussreichsten Plattenlabels der Welt avancierte. Dies wäre ohne den Erfolg dieses Albums nicht möglich gewesen. „Tubular Bells“ wurde zu einem Phänomen, erreichte die Spitze der britischen Charts und gewann einen Grammy. Seine Popularität und Bekanntheit steigerte sich noch durch die Verwendung des Hauptthemas im Film “Der Exorzist” von 1973.

Mike Oldfield sagt: “Wenn man sich die musikalischen Ergüsse eines angstgeplagten Teenagers noch einmal anhört, ist es schwer zu glauben, dass ich das vor 50 Jahren wirklich war. Die Musik klingt nicht so angstbesetzt, aber nur ich kenne die Jahre der Arbeit und des Stresses, die `Tubular Bells´ hervorgebracht haben. Das waren alles Live-Aufnahmen, ohne zweite Chancen oder Studiotricks, wie wir sie heute gewohnt sind. Als ich `Tubular Bells` aufnahm, hätte ich nie gedacht, dass es jemals jemand hören würde, geschweige denn, dass wir es fünf Jahrzehnte später feiern würden! Vielen Dank an alle, die mir über die Jahre zugehört haben.”

Titelliste:

LP1

Seite Eins

Tubular Bells – Part One (2023 Half Speed Master by Miles Showell)

Seite Zwei

Tubular Bells – Part Two (2023 Half Speed Master by Miles Showell)

LP2

Seite Eins

Tubular Bells 4 Intro (previously unreleased demo 2017)

Tubular Bells/In Dulci Jubilo (Music for the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games)

Seite Zwei

Tubular X

Tubular Bells (Mike Oldfield & YORK Remix)

Mike Oldfield’s Single (Theme From Tubular Bells)

CD

Tubular Bells – Part One 1973 mix

Tubular Bells – Part Two1973 mix

Tubular Bells 4 Intro (previously unreleased demo 2017)

Tubular Bells/In Dulci Jubilo (Music for the Opening Ceremony of the London 2012 Olympic Games)

Tubular Bells (Mike Oldfield & YORK Remix)

David Kosten hat das Originalalbum von 1973 in DOLBY ATMOS abgemischt, das digital und als Teil der SDE Blu Ray Editionen erhältlich sein wird. Es gibt auch eine spezielle digitale Compilation-Edition.