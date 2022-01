Der BRIT-Award-Gewinner und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Musiker George Ezra kündigt sein mit Spannung erwartetes neues Album „Gold Rush Kid“ an, welches am 10. Juni erscheinen wird.

Mit der Veröffentlichung der euphorischen ersten Single „Anyone For You“, beginnt diesen Freitag die „Gold Rush Kid“-Ära. Begleitet wird der Song von einem Video, mit dem „Gold Rush Kid“ zum ersten Mal den Fans vorstellt wird.

„Das Gold Rush Kid? Das bin ich“, erzählt George über die Titelwahl seines dritten Albums – eine Komposition aus 12 wunderbaren, mitreißenden Songs. “Was sie alle vereint, ist dass jeder einzelne von ihnen genau nach mir klingt.”

Nach zwei Blockbuster-Alben, „Wanted On Voyage“ (2014) und „Staying At Tamara’s“ (2018), die beide in Großbritannien Platz 1 der Albumcharts erreichten und sich weltweit millionenfach verkauften – wobei letzteres ihm mit „Shotgun“ seine erste Nummer-1-Single bescherte und ihm 2019 den Brit Award als bester (männlicher) britischer Solokünstler einbrachte – war es nun an der Zeit, sich wieder einen Schritt näher an Herz und Seele zu wagen. Und so hat er gemeinsam mit seinem langjährigen Kollaborateur Joel Pott das komplette Album in London geschrieben und produziert.

„‘Anyone For You’ ist ein Patchwork aus Text-Ideen, die ich in alten Notizbüchern gefunden habe, und Zufallsmomenten, die mit anderen Musikern im Studio zustande kamen“, erklärt George. „Es ist fröhlich und ansteckend, und ich kann nicht anders, als jedes Mal zu lächeln, wenn ich es singe.“