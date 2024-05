HARD-FI sind zurück! Neue Single / EP am 1. November 2024

Hard-Fi melden sich mit ihrer brandneuen Single „Don’t Go Making Plans“ auf Ignition Records zurück. Der Track ist ihr erstes neues Material seit zehn Jahren und ein Vorgeschmack auf eine kommende EP mit brandneuen Songs .

„Don’t Go Making Plans“ rollt um einen sonnenverbrannten Groove und ungestüme Beats und ist eine unmittelbare, von Soul durchdrungene Sommerhymne, die im bandeigenen Studio in Staines aufgenommen und von Frontmann Richard Archer und Wolsey White produziert wurde. Es ist das Ergebnis der ersten gemeinsamen Session seit dem 2011er Album Killer Sounds und folgt auf eine Reihe von ausverkauften Touren und Live-Shows in den letzten 18 Monaten.

Wie bei vielen Songs der Band steckt hinter der Pop-Sensibilität von Hard-Fi eine nachdenklich stimmende Tiefe. Die trotzige Thematik des Songs wurde ursprünglich von den Versuchen der britischen Regierung inspiriert, viele Aspekte des Volksprotests durch das Gesetz über die öffentliche Ordnung von 2022 zu kriminalisieren, während das Thema im letzten Jahr noch schärfer in den Fokus gerückt wurde, als Polizei und Menschen wiederholt auf den Straßen rund um den Globus zusammenstießen.

“Don’t Go Making Plans is sort of a protest song about protest, but I wanted to encapsulate that message into something that was still a pop song,” erklärt Archer. “A track that you can still dance to in a club or play on the radio, because a song like that you can make a real connection to and circumnavigates the pointless restrictions being put in our way. Governments passing laws to stop protests that ‘cause more than minor disruption feels like something out of a dystopian film. The whole point of protest is disruption. You’re trying to interrupt the inevitable flow of things, to encourage the people running the country to think again, especially when you have a government that doesn’t seem to be bothered by what people actually need.”

Die Single stammt von der kommenden EP „Don’t Go Making Plans“, welche am 01. November 2024 via Ignition Records erschienen wird.