JEREMIAS x Herbert Grönemeyer veröffentlichen „Mambo (#40Bochum)“

Im Mai jährt sich die (Vinyl-)Veröffentlichung von „4630 Bochum“ von Herbert Grönemeyer zum 40sten Mal. Grund genug für eine künstlerische Auseinandersetzung mit einem der erfolgreichsten deutschen Alben aller Zeiten, das sich mehr als 3 Millionen Mal verkauft hat und bis heute weiterhin Goldene Schallplatten abräumt.

Groovige Songs und federleichter Pop. Dafür steht das Quartett JEREMIAS aus Hannover seit ihrem ersten Album „Golden Hour“. Nach ersten Chart-Erfolgen konnten die Mittzwanziger auf Tour eine große Fangemeinde erobern. Tendenz: steil aufwärts. Nun steht die nächste Herausforderung an. Im Studio mit Herbert Grönemeyer für den luftigen Sommer-Track „Mambo“. Eine hintersinnige Parkplatz-Suche aus den 1980ern, interpretiert für die Jetztzeit. „Oh, ich drehe schon seit Stunden, hier so meine Runden. Es trommeln die Motoren, es dröhnt in meinen Ohren.“ Aus dem Latin-Solo Grönemeyers von einst wird, Strophe um Strophe, ein Tanz der Stimmen.

„Mambo“ ist die vierte Single-Auskopplung aus der Album-Box „4630 Bochum“, die zum 40sten Jubiläum der legendären LP am 07.06.2024 erscheint. Die limitierte und nummerierte Box enthält 2 CDs, 1 Vinyl, 1 Blu-ray-Audio und 1 Buch (56 Seiten).