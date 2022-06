Der Sohn der Kinderliederlegende Reinhard Horn steht für die neue Generation des Kinderliedes und prägt diese nachhaltig mit. Er blickt mittlerweile auf 10 Jahre Kinderliedermacher-Karriere zurück, hat über 100 Songs geschrieben und viele hunderte Konzerte gegeben. 2020, Mitten in der Pandemie, ist er Papa geworden. Beginnt mit dem Elternsein eine neue Zeitrechnung? Bestimmt, besonders, wenn man Sohn eines Kinderliedermachers ist, ausgebildeter Lehrer und selbst zu einem der wichtigsten Kindermusikern des Landes zählt.

Das Papasein war einer der Anlässe, traditionelle Kinderlieder unter die Lupe zu nehmen, sie in die heutige Zeit zu holen, umzudenken und Neues dazu zu dichten. „Vorwärts in die Vergangenheit“ ist herrH damit gereist und hat poppige, tanzbare und doch immer noch vertraute neue Werke geschaffen. Das fulminante Ergebnis „Kinderlieder – umgedacht und neu gemacht“ erscheint am 09. September.

Zur 1. Single:

Der Song DIE KATZE TANZT ALLEIN sorgt sowohl auf dem Album als auch in dem dazugehörigen Musikvideo für gute Laune und Partystimmung – und das nicht nur bei den Kleinen. Kurzum: Bei herrH tanzt und tanzt die Katze auf einem Bein und verwandelt jedes Kinderzimmer in eine Mini-Disco, in der gesungen, gerappt, gedanced wird. In eine Mini-Disco, in der Kinder Kind sein dürfen und bekannte Klassiker neu entdecken können.

Als Kindermusiker und Begründer der „Neuen Deutschen Kindermusik“ mit mehr als 100 veröffentlichten Songs und weit mehr als 100 Millionen Streams steht er schon lange auf den größten Bühnen und schafft es immer wieder, Kinderzimmer in Mini-Discos und Konzerte in Kuscheltier-Fancrowds zu verwandeln. Die Rede ist von herrH. Denn er sieht die Welt nicht nur durch Kinderaugen, er hört sie auch durch Kinderohren – und genau das macht sein Schaffen so einzigartig. herrH ist Musiker, Freund und der erste Star im Kinderzimmer. Und gewissermaßen ist herrH auch Zeitreisender. Denn für sein sechstes Album KINDERLIEDER – UMGEDACHT UND NEU GEMACHT (VÖ: 09.09.2022) ist er einmal in die Vergangenheit und wieder zurück gereist und hüllt bekannte Kinderliedklassiker in ein frisches Gewand.

Insgesamt 12 bekannte Kinderlieder hat herrH von seiner Zeitreise ins Hier und Jetzt mitgebracht. Dabei ist es dem jungen Papa nicht nur gelungen, diese Lieder mit zeitgemäßen Elementen zu versehen, sondern ein Album entstehen zu lassen, das zugleich Herzen und Tanzbeine der Kleinen – und Großen bewegt und Familien den perfekten Soundtrack für ihren Alltag beschert. Und so tanzt auf der Tracklist von KINDERLIEDER – UMGEDACHT UND NEU GEMACHT eine kleine Wanze „auf der Mauer, auf der Lauer“ in der coolen herrH-Neuauflage zur Gute-Laune-Party im Kinderzimmer, während in WAS MÜSSEN DAS FÜR BÄUME SEIN der heitere Elefantenmarsch einen Fuß vor den anderen setzt. Auch der Song DIE KATZE TANZT ALLEIN sorgt sowohl auf dem Album als auch in dem dazugehörigen Musikvideo für gute Laue und Partystimmung.

Mit KINDERLIEDER – UMGEDACHT UND NEU GEMACHT liefert herrH einen völlig neuen Zugang zu altbekannten Liedern. Zeitgemäße überarbeitete Lyrics, angepasste Melodien und moderne Stilistik vereinen Tradition und Moderne miteinander und lassen die Kids von heute auf Zeitreise gehen. Immer mit dabei und an ihrer Seite: herrH.