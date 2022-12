Jessica Haller veröffentlicht das Video zu ihrer Feel-Good-Winterhymne

Während der Corona-Zeit lernten sich Jessica Haller und Daniel Hall in ihrer Wahlheimat Ibiza kennen. Sie begannen schnell, in ihrer Freizeit auf Ibiza und im Düsseldorfer Studio gemeinsam zu singen und zu jammen. Es war schon immer Jessicas Traum, selbst Musik zu machen. So entwickelte sie in diesem Sommer die Idee, ihren Ehemann Johannes Haller mit einem eigenen Weihnachtssong zu überraschen.

Als sie Daniel davon erzählte, musste er sofort an „Love will bring you home“ denken. Ein Song den Daniel zusammen mit befreundeten Produzenten & Songwritern (Taan Nguyen und Malte Hagemeister) geschrieben hat. Daniel wusste, dass er endlich die passende Sängerin und den perfekten Anlass für die Message des Songs gefunden hatte. Ihm war nämlich bekannt, dass Jessica und Johannes an Weihnachten des Vorjahres geheiratet hatten und das Fest zusammen mit ihrer Tochter Hailey ganz besonders zelebrieren. Jessica gefiel der Vorschlag und sie machte sich daraufhin sofort an die Textanpassung. Der Song „Love Will Bring You Home“ by Jessica Haller entstand.

„Love Will Bring You Home“ handelt von dem Gefühl, an Weihnachten nach Hause zu kommen, ohne dass damit ein bestimmter Ort gemeint ist. Denn das Gefühl von „zu Hause“ entsteht überall dort, wo die Familie und die Liebsten sind. So sensibilisiert der Song dafür, seine Familie und Freunde zu schätzen, da sie immer eine Möglichkeit zur Flucht aus dem stressigen Alltag bieten. Das Weihnachtsfest symbolisiert dieses Gefühl, weil sich Familien und Freunde am Ende eines anstrengenden Jahres versammeln und die gemeinsame Zeit genießen.

Der Song spielt mit den verschneiten Klischees eines echten Weihnachtssongs und hat doch das Zeug zur Feel-Good-Winterhymne. Weihnachtsglocken, Gospelchor und ein swingender Up-Tempo-Groove, zaubern mit der berührenden sanften Stimme von Jessica, auch dem größten Winter-Muffel ein Lächeln ins Gesicht.