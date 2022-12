Metallica haben ein neues Kapitel eingeläutet und ihr zwölftes Studioalbum „72 Seasons“ offiziell angekündigt! Es wird am 14. April 2023 erscheinen.

Auch die erste Single daraus hat die Band veröffentlicht: „Lux Æterna“ ist ein kompakter, hochkonzentrierter Rundumschlag, für den die US-Ikonen die Essenz aus gut 40 Jahren Bandgeschichte auf dreieinhalb Minuten komprimieren. Schaut Euch hier das offizielle Video an:

Metallicas neues Album „72 Seasons“ wird am 14. April 2023 über das bandeigene Label Blackened Records erscheinen. Gut 77 Minuten lang, produziert von Greg Fidelman zusammen mit Hetfield & Ulrich, ist das insgesamt 12 Songs umfassende „72 Seasons“ das erste reguläre Studioalbum der Band seit „Hardwired… To Self-Destruct“ (2016). Auch die Tracklist von „72 Seasons“ haben Metallica bereits bekanntgegeben:

TRACKLIST „72 SEASONS“

72 Seasons Shadows Follow Screaming Suicide Sleepwalk My Life Away You Must Burn! Lux Æterna Crown of Barbed Wire Chasing Light If Darkness Had a Son Too Far Gone? Room of Mirrors Inamorata

James Hetfield über den Titel und das Konzept des Albums:

„72 Seasons – 72 Jahreszeiten. Die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird. Der Gedanke, dass unsere Eltern es waren, die einem erzählten, ‘wer man ist’. Welche Schubladen möglich und passend sein könnten für die Persönlichkeit, die man hat. Richtig spannend daran finde ich, wie sich diese Auseinandersetzung mit den eigenen Grundüberzeugungen darauf auswirkt, in welchem Licht wir die Welt um uns herum heute wahrnehmen. Denn ein Großteil dessen, was wir als Erwachsene erleben, ist entweder eine Wiederholung dessen oder eine Reaktion auf eben diese Kindheitserfahrungen. Gefangene der eigenen Kindheit – oder Befreiung von den Fesseln, die wir tragen.“

Außerdem kündigten Metallica heute eine Welttournee für 2023/2023 an – vier Shows werden sie in Deutschland spielen! Im Rahmen der mit Live Nation veranstalteten M72 WORLD TOUR werden sie in jeder Stadt, in der sie Halt machen, an je zwei Abenden zu sehen sein. Das unmissverständliche Motto „No Repeat Weekend“ verspricht dabei zwei komplett unterschiedliche Sets sowie verschiedene Bands im Vorprogramm der Shows. Für die M72 World Tour setzt die Band auf ein revolutionäres neues Bühnendesign, dessen Kernstück der berüchtigte Metallica Snake Pit bildet, indem das Publikum die kreisförmige Bühne von allen Seiten einrahmt.

Zwei-Tages-Tickets sind ab heute bei ticketmaster.com erhältlich, wobei Ticketvorbestellungen auch mit der Album-Preorder (Vinyl und/oder CD) kombiniert werden können. Tickets für einzelne Dates werden ab 20. Januar 2023 erhältlich sein. Ein Teil der Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen an die von der Band gegründete All Within My Hands Foundation.

METALLICA | LIVE

M72 WORLD TOUR 2023-2024