Joya Marleen: die Debüt-EP des Schweizer Shooting Stars

Am wohlsten fühlt sich JOYA MARLEEN in ihrem ganz persönlichen Kopfkino. Unbemerkt von Vielen, sind es die Dinge am Rande des Blickfelds, die unscheinbaren Situationen und stillen Momente, die in ihr ganze Autorenfilme inspirieren. Die dazugehörigen Soundtracks, ihre Songs, berühren ein ganzes Land: Mit 20 ist die Songwriterin aus St. Gallen eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Schweiz. Mit dem #1-Airplayhit NIGHTMARE, drei Swiss Music Awards und der Teilnahme an der Schweizer Edition von „Sing meinen Song“ im Rücken bringt Joya ihren Blick auf die Welt jetzt nach Deutschland. Gedankenverlorener Pop und moderner Folk verschmelzen mit einfühlsamen Vocals, himmelweitem Mitgefühl und bildgewaltigen Lyrics, die von Swift bis weit hinter Del Rey reichen.

Nach diversen Bands und einem ersten Release mit 14, bekam Joya einen Supportslot in einem lokalen Club angeboten. An diesem Abend improvisierte sie den Song NIGHTMARE und traf ihren zukünftigen Produzenten Thomas Fessler – der Rest ist Geschichte. „Es ist schon Wahnsinn, was in den letzten zwei Jahren passiert ist: Zum Beispiel bei den Swiss Music Awards zu sitzen, vor mir so viele meiner musikalischen Vorbilder, und plötzlich fällt mein Name. Am Ende sogar drei Mal! Und das alles an meinem letzten Schultag. Danach hat sich mein Leben von 0 auf 100 komplett verändert. Ich war im Studio, auf Festivals und im Fernsehen unterwegs und musste mich in dem ganzen Trubel erst mal finden – aber meine Familie, mein Umfeld und meine Band geben mir Halt.“

2023 ist in jeder Hinsicht ein aufregendes Jahr für JOYA MARLEEN, denn sie kann sich jetzt voll auf Musik konzentrieren und trägt sie über die Grenzen ihrer Heimat hinaus: Mit FISH IN YOUR GLASS erschien am 14.07. ihre Debüt-EP in Deutschland, flankiert von Clubshows und Festivalauftritten.

Der Titel ihrer EP könnte kaum passender sein, denn FISH IN YOUR GLASS ist nicht nur eine Zeile aus ihrem jüngsten Hit TERRIBLE THINGS, der auch auf der EP ist, sondern symbolisiert auch ihre ganz besondere Sicht auf die Welt: „Da steckt viel von mir drin. Das Leben aus einer Art Bubble heraus zu beobachten, passiert mir jeden Tag. Man mag gefangen sein, aber auch getröstet durch die Erkenntnis, dass die Dinge immer mehr sind als sie scheinen.“ Joya ist beides: Die Beobachterin im Glas und die Künstlerin, die das große Ganze betrachtet. Wie in einem Spiegellabyrinth begegnet man in ihren Songs einem Kaleidoskop aus Neugier, Sensibilität und poetischer Distanz.

Mit Kontrasten spielt auch die neue Single TIRED OF WAITING, deren ernster Text unter federleichtem Upbeat und unwiderstehlich sonnigem Chorus mit Chartgarantie lauert. „Der Song erzählt von jemandem, der weiß, dass etwas nicht stimmt, aber noch keine Lösung hat. Man geht mit sich selbst und dem anderen ins Gericht – eine schmerzhafte Phase, aber auch eine, in der Selbstschutz davor bewahrt, unterzugehen.“ Insgesamt umfasst FISH IN YOUR GLASS acht Tracks, darunter bereits veröffentlichte Hits und brandneue Tracks, wie WEIRD LOVE, ein zukünftiger Live-Favorit, oder WHO YOU ARE, ein kluges Selbstgespräch mit dem jüngeren Ich, in dem es darum geht, gelassen mit sich umzugehen und Frieden mit sich zu schließen. Aber Joya kann genauso gut auch augenzwinkernde Ironie, wenn es in PROFESSIONAL darum geht, sich nicht mehr Hals über Kopf in die falschen Menschen zu verlieben und ab sofort nur noch professionell zu fühlen.

JOYA MARLEEN bietet eine erstaunliche Range aus ungewöhnlichen Themen, ansteckendem Pop-Appeal und universeller Empathie – performt von einer jungen Künstlerin, die auf dem Teppich und ganz natürlich geblieben ist. „Wenn das Gefühl im Song steckt, kann ich ihn gut loslassen. Ich mag ja alle meine Lieder und kann Produzent, Label oder meiner Band ihre Felder überlassen. Solange die Essenz da ist, dürfen sich die anderen gerne auch ausleben. Für mich bedeutet Musik machen, hinzuschauen und den kleinen Momenten eine Bühne zu geben.“ Und im Fall von JOYA MARLEEN werden vor dieser Bühne in Zukunft auch jede Menge hingerissener deutscher Fans stehen.