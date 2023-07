Kylie mit „Padam Padam“ auf Erfolgskurs

Wenn Kylie wieder neue Musik macht, ist das immer ein freudiges und feierliches Ereignis – erst recht jetzt, mit der Veröffentlichung ihrer wahnsinnig eingängigen neuen Single „Padam Padam“. Der Song, der von Lostboy (Griff, Anne-Marie, Tiesto) produziert wurde, enthält alles, was man an dieser Musikikone liebt. Von den euphorischen Vocals über den lächerlich ansteckenden Refrain bis hin zum herzzerreißenden elektronischen Drumbeat – das ist ein sofortiger Kylie-Klassiker.

Die Single ist weltweit ein Riesenhit. In England feiert KYLIE mit der Nummer ihre erste Top 10 Platzierung seit 12 Jahren in den offiziellen Single Charts. Bei den derzeit stattfindenden weltweiten PRIDE Veranstaltungen ist der Song der absolute Knaller und Kylie in aller Munde.

Das Video wurde in L.A. unter der Regie von Sophie Muller gedreht und zeigt eine kraftvolle und überirdische Kylie, die von Kopf bis Fuß in Rot gekleidet ist und von Tänzern flankiert wird.

Am 22. September erscheint Kylies brandneues Studioalbum „Tension“ (BMG) , eine Platte voller vergnügungssüchtiger, kraftvoller Dancefloor-Banger und schwüler Pop-Songs.

Zu “Tension” sagt Kylie: „Ich habe dieses Album mit einem offenen Geist und einer leeren Seite begonnen. Anders als bei meinen letzten beiden Alben gab es kein ‚Thema‘, sondern es ging darum, das Herz, den Spaß oder die Fantasie des jeweiligen Moments zu finden und immer zu versuchen, dem Song zu dienen. Ich wollte die Individualität eines jeden Songs feiern und in diese Freiheit eintauchen. Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus persönlicher Reflexion, clubbiger Hingabe und melancholischem Hochgefühl.“