JVKE: Audio-Clip zum A7S-Remix von „golden hour“

Kürzlich veröffentliche JVKE – Sänger, Songwriter, Multitalent und Grammy-nominierter Produzent – einen brandneuen Remix des weltweiten Megahits “golden hour” mit dem schwedischen Produzenten und Künstler A7S – verfügbar ab sofort über AWAL.

Der von JVKE produzierte Song ist ein klassisches Liebeslied. Er unterstreicht einmal mehr JVKEs Fähigkeit, Gefühle von Romantik und Schönheit in seinen Texten auszudrücken. Die emotionalen Bilder werden von einem komplexen Instrumental-Arrangement aus Klavier und Streichern untermalt, das sich im Laufe des Tracks aufbaut.

Zur Veröffentlichung sagt JVKE: “‘golden hour’ ist vielleicht mein persönlicher Lieblingstrack von allen, die ich bisher geschrieben habe. Er fühlt sich an wie ein Innehalten in einem Moment, in dem du all deine Aufmerksamkeit auf diesen einen, besonderen Menschen richtest. Die Sonne scheint… es ist deine goldene Stunde. Ich wollte das Gefühl einfangen, das man empfindet, wenn man etwas Schönes sieht. Dieses Gefühl ist die ‘goldene Stunde’.”

A7S sagt über den Remix: “Ich liebe diesen Track und als JVKE mich bat, ihn zu remixen, war ich super aufgeregt und konnte es kaum erwarten. Das Original unterscheidet sich sehr von meinem Sound, also musste ich ein bisschen experimentieren, um es richtig hinzubekommen, aber ich bin wirklich zufrieden mit dem Ergebnis.”

JVKE fügt hinzu: “Ich bin schon eine ganze Weile Fan von A7S. Ich erinnere mich, als ich den Remix das erste Mal hörte: Es war ein ganz neuer, unerwarteter Blick auf den Song. Und seit diesem Moment freue ich mich auf die Veröffentlichung.“

Der ursprüngliche Release von “golden hour” ist bereits ein weltweiter Hit mit über 280 Millionen Streams, mehr als 3 Milliarden Views auf YouTube, TikTok und Instagram und einer Top 40-Platzierung in den Billboard Global Charts. Auch bei den Radiostationen rund um den Globus steht der Track hoch im Kurs und befindet sich aktuell auf Platz 15 der US Top 40 Radio-Airplaycharts. Außerdem ist “golden hour” in den Top 50 in den globalen Shazam Charts und den offiziellen Single-Charts in den USA, Großbritannien, Irland, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Australien und Neuseeland. Am 21. Dezember erschien der Track zudem als Weihnachts-Version für die festlichen Tage.

Insgesamt hat JVKE in seiner Karriere bisher 830 Millionen Streams, 35 Milliarden Aufrufe seiner Musik in den sozialen Medien und ein stetig wachsendes, globales Publikum von über 15 Millionen Followern erreicht. Sein Durchbruch “Upside Down” im Jahr 2020 hat bis heute über 200 Millionen Streams und 15 Millionen TikTok-Videokreationen generiert und führte zu einem Charlie Puth-Remix. Der Nachfolger “this is what falling in love feels like” aus dem Jahr 2021 katapultierte seine Karriere in die Stratosphäre und erreichte über 270 Millionen Streams, 45 Millionen Views und Platz 33 im US Top 40 Radio. Gerade hat JVKE sein atemberaubendes Debütalbum “this is what ____ feels like (Vol. 1-4)” veröffentlicht. Es ist eine Sammlung von Songs, die von JVKE und seinem Bruder ZVC geschrieben, aufgenommen und produziert wurden und die mit Produktion, Taktarten, Stimmungen und Stilistiken experimentieren, um ein wirklich einzigartiges Hörerlebnis zu schaffen.

Anfang Dezember hat JVKE in Zusammenarbeit mit Nuverse, Second Dinner und MARVEL Entertainment mit dem Superstar-DJ/Produzenten Martin Garrix an der neuen MARVEL SNAP-Hymne „Hero“ gearbeitet, zu der es auch ein animiertes Superhelden-Video gibt. Das aufregende von MARVEL SNAP inspirierte Musikvideo basiert auf großen Marvel-Lovestories und thematisiert die Irrungen und Wirrungen des Verliebens und Verlassens.