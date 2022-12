Weitere Acts für Rock am Ring 2023 bestätigt 

Die zweite Bandwelle inklusive Tagesaufteilung wurde heute veröffentlicht. Es gibt exklusive Festivalauftritte von Kings Of Leon, Bring Me The Horizon, Rise Against, Limp Bizkit und Incubus!

Außerdem neu mit dabei: Bounty & Cocoa, Brutus, cleopatrick, Flogging Molly (eröffnen das Festival am Freitag), Gojira, Halestorm, Kontra K, Set It Off, Spiritbox, Sum 41 & The Warning.

Das neue Car & Tent Camping war bereits ausverkauft, aber man konnte den Bereich vergrößern und Tickets hierfür sind ab sofort wieder verfügbar.

Im Juni 2023 werden erneut rund 160.000 Musikfans zu Rock am Ring und Rock im Park pilgern, um die Festivalsaison einzuläuten. Eine Veranstaltung, bei der zwei, wenn nicht gar drei Generationen an Musikfans aufeinandertreffen.

Wie kein anderes deutsches Festival bestechen Rock am Ring und Rock im Park im nächsten Jahr durch ein Programm, das mit seiner herausragenden Vielfalt Innovation und Tradition vereint.

Neben den bereits bestätigten Headlinern Die Toten Hosen werden allen voran Kings Of Leon bei europaweit exklusiven Festivalshows zeigen, dass sie den Weg von der Family-Rockband zum Stadion-Act mit Sexappeal ohne Qualitätsverlust hinbekommen haben. Bring Me The Horizon mit ihrem charismatischen Frontmann Oli Sykes beweisen bei Ring und Park wie zeitgemäß harte Musik klingen kann. Rise Against verbinden ihren Punk-Sound mit Hardcore-Einschlag. Ebenso wie die Pop-Punk-Pioniere Sum 41, die der Jugend vor Augen führen, wo der aktuelle Sound um Yungblud und Co. herkommt. Mit Fred Durst wird ein Enfant Terrible des Crossover die Bühne betreten: Seine Band Limp Bizkit führte den Mix aus Rock und Rap in neue kommerzielle und musikalische Höhen. Abgerundet wird das Programm – nach langer Live-Pause – durch die Alternative-Rocker von Incubus.

Die französische Metalband Gojira, Elizabeth „Lzzy“ Hale und ihre Mitstreiter Halestorm, Rapper Kontra K und die kanadischen Spiritbox um Sängerin Courtney LaPlante sind ebenfalls bestätigt. Eröffnen wird Rock am Ring in diesem Jahr die US-amerikanische Folk-Punk-Band Flogging Molly auf der Hauptbühne.

Außerdem hinzu gekommen im Line-Up: Bounty & Cocoa, Brutus, cleopatrick, Set It Off und The Warning. Eine vollständige Liste der Bestätigungen in alphabetischer Reihenfolge gibt es hier:

Apache 207

Arch Enemy

Architects

AViVA

Badmómzjay

Bounty & Cocoa

Boy Bleach

Boysetsfire

Bring Me The Horizon

Brutus

Bury Tomorrow

Carpenter Brut

Charlotte Sands

cleopatrick

Dead Sara

Die Toten Hosen

Employed To Serve

Evanescence

Fever 333

Finch

Flogging Molly

Giant Rooks

Gojira

Halestorm

Hollywood Undead

Hot Water Music

Incubus

Jinjer

Juju

K.I.Z

Kings Of Leon

Kontra K

Lauren Sanderson

Limp Bizkit

Machine Gun Kelly

Maggie Lindemann

Mantar

Mehnersmoos

Meshuggah

Motionless In White

NOFX

Nothing But Thieves

nothing,nowhere.

Nova Twins

Pantera

Papa Roach

Provinz

Rise Against

Set It Off

Silverstein

Spiritbox

Sum 41

Tenacious D

The Chats

The Distillers

The Menzingers

The Raven Age

The Warning

Three Days Grace

Touché Amoré

Turnstile

VV

Yungblud

more to come

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 02.06. bis 04.06.2023 am Nürburgring/Eifel bzw. am Zeppelinfeld/Nürnberg statt.

Tickets und weitere Informationen unter www.rock-am-ring.com und www.rock-im-park.com.

More to come in early 2023! Wir wünschen Happy Holidays, liebe Ringrocker!