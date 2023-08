Kapelle Petra – Ode an „Freibad Pommes“ mit Sebastian Pufpaff

„Freibad Pommes“ ist die erste Single aus dem am 12. Januar 2024 erscheinenden und ab sofort vorbestellbaren neuen Album „HAMM“.

Kapelle Petra nennen ihr inzwischen neuntes Album wie die Stadt, in der sie leben und von der die meisten nur den Bahnhof kennen. Ein lokaler Bahnsteig bildet treffender Weise das Artwork, Symbol für Ankommen und Weiterstreben zugleich, geschossen im Zusammenspiel von Licht und Schatten.

Damit setzt die Band den Fritten in heiterem Uptempo ebenso ein Denkmal wie der unvergesslichen Stimmung, als Kind „barfuß“ mit dem Rad in den nassen Nachmittag zu fahren. Denn neben aller Freude über das frittierte Gold, schwingt auch bei „Freibad Pommes“ eine gewisse Melancholie und die Erinnerung an die eigene Jugend mit. So sagt die Band über den Song: “Ohne Zweifel und Diskussion sind Freibadpommes das allerallerallerbeste Essen der Welt. Wenn sie dann noch in Kombination Sebastian Pufpaff und Kapelle Petra serviert werden, wird der Gaumen zur Kathedrale”. Ebenjener Pufpaff ist sowohl im Song zu hören als auch im Musikvideo zu sehen.

Kapelle Petra spielen besser denn je zwischen den Stühlen von Popmusik und Indierock, mit einer Instrumentierung, die zugleich grazil und griffig klingt und trotzdem nach vorne geht.

Kapelle Petra – Live 2024

01.02. München, Ampere

02.02. Wien, B72

03.02. Nürnberg, Club Stereo

08.02. Stuttgart, Club Cann

09.02. Solothurn, Kofmehl (CH)

10.02. Luzern, Sedel (CH)

22.02. Berlin, Frannz Club

23.03. Hamburg, Knust

24.02. Bremen, Tower

29.02. Dresden, Chemiefabrik

01.03. Leipzig, Moritzbastei

02.03. Hannover, Musikzentrum

07.03. Frankfurt a. Main, Das Bett

08.03. Münster, Sputnikhalle

09.03. Köln, Club Volta